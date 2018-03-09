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СМИ: экипаж тральщика ВМС Эстонии оштрафовали за контрабанду
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СМИ: экипаж тральщика ВМС Эстонии оштрафовали за контрабанду 

РИА Новости 9 марта 2018
ТАЛЛИН, 9 мар — РИА Новости. Экипаж минного тральщика ВМС Эстонии Sakala избежал уголовной ответственности за контрабанду сигарет и алкоголя, сообщила в пятницу газета Postimees.
"Прокуратура пришла к заключению, что вина членов экипажа, перевозивших контрабандные сигареты в количестве, предполагающем уголовную ответственность, невелика. Уголовные дела переквалифицировали в дела о проступке", — говорится в сообщении Postimees.
Прокуратура и Налогово-таможенный департамент установили, что в ноябре 2016 года на борту вернувшегося с учений минного тральщика Sakala находилось почти 67 ящиков сигарет без акцизных марок, немногим менее 1000 литров крепкого алкоголя, более 300 литров вина, а также свыше 400 литров пива, сидра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
В связи с разразившимся скандалом ушли в отставку командующий ВМС Эстонии Стен Сеппер и капитан Sakala Отт Лаанеметс.
В рамках уголовного дела подозрение сначала было предъявлено шестерым членам экипажа. В ходе следствия выяснилось, что к 30 ящикам контрабандных сигарет имеет отношение лишь один член экипажа.
Прокуратура решила не наказывать военнослужащего в уголовном порядке, поскольку ранее он не имел проблем с законом. Члена экипажа обязали выплатить 3,3 тысячи евро, а принадлежавшие ему сигареты будут уничтожены.
Остальные сигареты и алкоголь, обнаруженные на минном тральщике, принадлежали оставшимся членам экипажа. 21 человеку были предъявлены подозрения в совершении проступка из-за того, что в страну было ввезено больше товара, чем разрешено для личного потребления.
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