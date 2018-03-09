Глава латвийской контрразведки рассказал о «тихих депортациях» в Россию

Глава контрразведывательного ведомства Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Латвии Янис Майзитис заявил, что бюро проводит «тихие депортации» из страны, в основном в Россию . Об этом сообщает

Delfi

"Основная задача бюро — разведка и контрразведка, но не всегда в этой гонке служб безопасности можно говорить о начале уголовного преследования. Существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые «тихие депортации». В таких случаях привлекаются дипломатические службы, возможно, происходит обмен нотами между министерствами стран, но это невидимая работа", — сказал Майзитис журналистам в четверг, 8 марта, после переизбрания на пост главы БЗС.

Руководитель ведомства не сообщил, сколько таких выдворений провело БЗС, но отметил, что в основном лица выдворялись в Россию. «Публично мы об этом не говорим и говорить не будем, потому что этого не делает ни одно государство», — сказал Майзитис.

Комментируя причины выдворения, Майзитис сообщил, что это происходит «в ситуациях, очень близких к уголовно наказуемым деяниям». На вопрос о том, выдворялись ли из страны офицеры и агенты служб безопасности, директор БЗС ответил, что ситуации были самые разные.