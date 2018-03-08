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Эстонские паспорта на российские решили сменить шесть человек
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Эстонские паспорта на российские решили сменить шесть человек 

Интересант 8 марта 2018
Правительство Эстонии удовлетворило ходатайство шестерых проживающих в России человек об отказе от гражданства Эстонской Республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского кабмина.
Всего же подобные просьбы одобрены 22 гражданам, которые постоянно находятся на территории других государств и намерены остаться в стране проживания. Из них восемь человек станут подданными Норвегии, трое — гражданами ФРГ, пятеро — Финляндии.
Согласно данным Министерства внутренних дел Эстонии, в прошлом году от гражданства этого прибалтийского государства отказались 208 человек. Из них 103 человека стали гражданами РФ.
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