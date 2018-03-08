Эстонские паспорта на российские решили сменить шесть человек

Правительство Эстонии удовлетворило ходатайство шестерых проживающих в России человек об отказе от гражданства Эстонской Республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского кабмина.

Всего же подобные просьбы одобрены 22 гражданам, которые постоянно находятся на территории других государств и намерены остаться в стране проживания. Из них восемь человек станут подданными Норвегии , трое — гражданами ФРГ , пятеро — Финляндии

Согласно данным Министерства внутренних дел Эстонии, в прошлом году от гражданства этого прибалтийского государства отказались 208 человек. Из них 103 человека стали гражданами РФ.