Кошмар Прибалтики: Гибридная война с Россией, торговая — с США

Литвы и Встреча министров иностранных дел Латвии Эстонии в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном оказалась не совсем обычной. Казалось бы, дежурное мероприятие перед встречей президентов стран Балтии с Дональдом Трампом , намеченной на 3 апреля. Но вышло не совсем так.

Понятно, что нужно было очертить круг проблем для беседы с президентом США. Естественно, ходоки пожаловались на Россию . Учитывая их особые доверительные отношения с новым Старшим братом, который, правда, в отличие от старого, не подкармливает, зато одобрительно похлопывает по плечу, тут не требуется пояснений. Но гости из бывшей советской Прибалтики продемонстрировали деланный испуг не только перед Кремлем, но и в связи с возможной торговой войной между США и Европой, которую по сути затевает сам Трамп, приняв решение ввести ввозные таможенные пошлины на сталь и алюминий.

Сначала о России. Реакцию нашей страны на окружение базами США, на дислокацию элементов американской ПРО, на государственный переворот на Украине они прилежно расценили как «гибридную войну» против цивилизованного мира, а особенно против ближайших соседей — самих «прибалтийских сестриц». Трудно сказать, насколько повышается военный потенциал Латвии, Литвы и Эстонии в связи с постоянными закупками вооружений, часто — устаревших, зато относительно дешевых, как случилось, например, с Ригой, закупившей в Великобритании партию боевых гусеничных машин разведки на сумму около 40 миллионов фунтов, к чьим пушкам давно не делают снарядов.

Что тут — глупость, ошибка, проявление коррупции или желание услужить геополитическому патрону? Как бы там ни было, в Вашингтоне главы МИД стран Балтии, образно говоря, припали к руке госсекретаря и, как сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, выразили надежду на более активное военное участие США в регионе.

А то ведь что получилось: после вхождения Крыма в состав России, оцениваемого в странах НАТО то как аннексия, то как оккупация, США зачем-то прислали в Латвию, Литву и Эстонию по роте своих солдат и офицеров с техникой. Типа, если Кремль ворвется в Прибалтику, придется воевать и с США. Правда, американские солдаты как бы и не присутствовали, так как были дислоцированы по принципу ротации, то есть не было постоянного присутствия конкретных лиц, запрещенного Основополагающим актом Россия-НАТО. Но потом на варшавском саммите альянса 8-9 июля 2016 года было принято решение разместить в каждой стране Балтии и в Польше по батальону НАТО примерно тысячной численности.

Вильнюсу и В Латвии — 450 пехотинцев из Канады , которую назначили командовать, 18 саперов из Албании , 300 пехотинцев из Испании , 160 — из Италии и 50 из Словении . В Эстонии — 800 пехотинцев из Великобритании, под чьим командованием и находится батальон, 300 из Франции . В Литве — 450 германских — тут хозяйничает Берлин, 100 — из Бельгии , 22 из Люксембурга , около 300 из Нидерландов , 200 военнослужащих из Норвегии . У лидера региона — Польши, которая рада появлению у себя элементов американской ПРО, — 1000 из США, 120 из Румынии , 150 из Великобритании. То есть Варшаве повезло, а вот Риге Таллину не очень: американские роты были выведены из этих республик, военные из США принимают участие лишь в учениях. Правда, постоянных.

Трудно сказать, как представляет Линас Линкявичюс присутствие военнослужащих США, так как он озвучил пожелание, которое и так осуществляется: «Мы подчеркиваем, что очень благодарны за то, что происходит, однако мы хотим постоянного присутствия — в форме учений, визитов или обучения». Ну, наверное, чтобы постоянные учения стали еще более постоянными, так что ли?

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, как ни странно, в рассказе журналистам о встрече с Рексом Тиллерсоном был резче литовского коллеги, хотя Вильнюс как раз известен особым демонстративным раздражением по отношению к Кремлю. Возможно, на встрече с американским патроном Ринкевич решил поправить вялое антироссийское реноме Риги. «В последние три-четыре года мы видим, как подвергается нападению сообщество демократических наций», — уверял глава МИД Латвии, кивая на РФ. «Сама основа наших демократических институтов подрывается путем распространения фейковых новостей в соцсетях, а также посредством финансовых вливаний», — заявил Ринкевич.

Глава МИД Латвии призвал сплотиться и противостоять. Понятно. И утверждал, будто перед регионом возникла «беспрецедентная угроза», какой не было с 1930-40-х годов. Напомнил о нацистах и о «советской оккупации». Правда, не пояснил, почему же Россия, которая, судя по его словам, стремится вскоре оккупировать страны Балтии, уводит из латвийских портов грузы, переводит потоки на свои порты, в том числе в Усть-Луге. Об этом почти каждый день верещат латвийские транспортники и портовики, ужасаясь падению потоков. Зачем же России тратить миллиарды, если она готовится к оккупации, то есть к захвату чужих портов, пусть и построенных Советским Союзом?

Но главы МИД стран Балтии выразили озабоченность «гибридной» угрозой со стороны России, что наверняка вызвало удовлетворение со стороны госсекретаря США. Судя по действиям Вашингтона в отношении нашей страны, Тиллерсон успокоил, в частности, и литовцев, которых, как показал февральский опрос, тревожит такая проблема: примет ли президент США правильные решения по важнейшим политическим вопросам. Две трети участников опроса не уверены. Тревога достигла пика еще во время предвыборной кампании Трампа, обещавшего улучшить отношения с Россией и назвавшего НАТО пережитком, афтершоки в умах жителей республики остались.

Однако министерский военно-политический поклон перед Вашингтоном не и исключил экономического испуга перед ним же. Главы МИД стран Балтии осмелились сказать, как, видимо, они считают, об ошибке, допущенной президентом США. Как известно, Дональд Трамп заявил, что введет таможенную пошлину на сталь в размере 25%, на алюминий — 10%. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с протестом, пообещал адекватный ответ Евросоюза . Ожидается, что ЕС обложит пошлинами американскую продукцию.

На встрече с Тиллерсоном главы МИД стран Балтии обнаглели настолько, что назвали это «торговой войной». Правда, вежливо, просяще, как и подобает сателлитам. «Мы выразили общую позицию о том, что экономические войны, торговые войны — это не то, чего мы ожидаем. Мы надеемся, что можно будет согласовать позиции», — сказал Линас Линкявичюс агентству BNS.

Интересно, как отреагирует труднопредсказуемый Трамп? Ну, за военно-политическую любовь похлопает по плечу. А за прибалтийскую просящую указивку?