Достучались: список тайных сотрудников КГБ

Достучались

Главный редактор и владелец литовской газеты Respublika Витас Томкус опубликовал на страницах своего издания список лиц, которые в советское время якобы тайно сотрудничали с КГБ. В нем оказались известные в республике имена: общественные деятели, артисты, политики. В том числе и президент республики. «Лента.ру» разбиралась, можно ли доверять этому списку и кому понадобилось именно теперь поджечь фитиль этой информационной бомбы.

Больной вопрос

Тема осведомителей, некогда сотрудничавших со всемогущей советской спецслужбой, является для Литвы одной из наиболее болезненных. По некоторым данным, в сетях КГБ с середины 1940-х по начало 1990-х оказались свыше 118 тысяч литовцев. Когда Литва вышла из состава СССР этим людям предложили добровольно во всем признаться — пообещав взамен, что эта информация не станет достоянием общественности. Тогда многие пришли со своим покаянием в государственную люстрационную комиссию. На такой шаг государство пошло для того, чтобы не допустить использование бывших агентов уже российскими спецслужбами. Дескать, поскольку россияне не будут знать, кто признался, а кто нет, они будут опасаться выходить на связь со всеми литовцами, некогда сотрудничавшими с КГБ.

— Большинство политиков с ужасом относятся к разглашению фамилий сотрудников КГБ, поскольку это означало бы предательство людей, которые пришли с повинной, — пишет журналистка Эгле Самошкайте. — Сокрытие их данных было утверждено не только в законе от 23 ноября 1999 года, но и в заявлении Верховного Совета от 27 марта 1990 года, где сказано, что сознавшиеся не будут подвергаться моральным, юридическим и другим преследованиям со стороны властей Литовской Республики. Как пишет Томкус, к 2015 году стало понятно, что в списке из 1589 бывших тайных агентов КГБ оказались имена и фамилии людей, вполне себе преуспевших в современной Литве — они заседают в правительстве и парламенте, занимают важные позиции в бизнесе. В том году Сейм официально засекретил список еще на семьдесят пять лет — соответствующий законопроект был внесен тогдашним главой МВД Саулюсом Сквернялисом, ныне возглавляющим правительство и считающимся одним из наиболее вероятных кандидатов на президентский пост.

«Фамилии, которые есть в списке секретных информаторов, никогда не будут официально подтверждены, если каким-то образом будут преданы огласке», — говорится в документе.

Впрочем, в последнее время в Литве все чаще говорят о том, что эту информацию надо обнародовать. Причем аргументы в пользу такого решения мало чем отличаются от тех, что высказывались в пользу засекречивания списка — мол, если не рассекретить экс-стукачей, Россия попытается воспользоваться кем-то из них в своих интересах. Однако в сентябре прошлого года Сейм большинством голосов отказался обнародовать списки. При этом в прессе начали публиковать сведения об отдельных людях, якобы имевших отношение к КГБ — весьма известных, но уже усопших. Так, статью о том, что актер театра и кино Донатас Банионис , скончавшийся в 2014 году, якобы был завербован под агентурным именем Bronius, опубликовало издание Zmonos, сославшееся на государственный Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. «По данным, почерпнутым из документов КГБ, агент Bronius завербован в октябре 1970 года в связи с его личными контактами с литовцами из-за рубежа», — говорится в сообщении центра.

Как написало издание, Банионис передавал КГБ в основном сведения об этнических литовцах, проживающих в США . «В 1974 году агент Bronius из агентурной сети был вычеркнут в связи с тем, что в тот год его избрали депутатом Верховного Совета Литовской ССР», — написано в документе. Сын актера, режиссер телевидения и театра Раймундас Банионис с негодованием отверг обвинения. «В 1970 году отец ездил в Америку, он рассказывал, что накануне был вызван для инструктажа о том, как вести себя в этой стране. Больше от отца я ничего на сей счет не слышал. Не знаю, не понимаю, что здесь происходит. Понимаю одно, что необходимо собрать чемоданы и бежать из этой страны, так как здесь становится страшно даже мне», — возмущается сын Баниониса.

К слову, Банионис сам при жизни откровенно рассказывал о своих отношениях с «конторой». В интервью « Московскому комсомольцу » в 2009-м артист рассказывал, что по возвращении из-за границы ему приходилось писать отчеты.

«Не знаю, вербовка это, не вербовка. Я писал, с кем встречался, кого видел. Конечно, лгал, выкручивался, чтобы не подставлять хороших людей. Но все равно надо было это делать, иначе бы меня больше за границу не пустили и я бы не мог нигде работать. Кагэбэшники знали, что я лгу, но им обязательно требовалось приложить к моему делу отчет». Список с известными именами

Экс-министр иностранных дел Литвы Повилас Гилис призвал главу Центра геноцида и сопротивления жителей Литвы Терезу Бируте Бураускайте признать, что на КГБ работал и бывший глава Верховного Совета государства Витаутас Ландсбергис

«Ну, что, госпожа Бураускайте, пришло время рассказать правду и о Дедуле (прозвище Ландсбергиса). Если уж вы начали очищать Литву, так очищайте дальше», — заявил Гилис.

В свою очередь, депутат Европейского парламента , бывший председатель литовской Партии труда Валентинас Мазуронис заявил, что обвинять в сотрудничестве с КГБ нужно только ныне живущих людей.

«Не стоит поливать грязью тех, кто умер, кто не причастен к жестокостям КГБ, кто не может защитить себя. Почему эти вопросы не задавались им тогда, когда это было возможно?» — вопрошает Мазуронис.

Также депутат призвал «дать ответы» о живых, о тех, кто активно участвует в политической жизни Литвы.

Каким образом в распоряжении редакции

sputniknews.lt // Публикация в газете Respublika

оказался список агентов, главный редактор Томкус умалчивает. Но когда он опубликовал часть документа, то там оказались имена нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте, «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса, премьер-министра Саулюса Сквернялиса, бывших министров обороны Расы Юкнявичене и Юозаса Олекаса, экс-премьеров Андрюса Кубилюса Альгирдаса Буткявичюса , а также многих других известных политиков, крупных бизнесменов, известных журналистов и деятелей искусств.

Интересно, что в этот список Томкус внес и самого себя. Однако вдумчивые читатели, купившие газету, сразу начали выражать сомнения. Например, в списке, среди прочих, значился Валдас Адамкус . Но ни для кого не секрет, что бывший президент Литвы Адамкус, в юности числившийся в составе одного из сражавшихся на стороне немцев литовских подразделений, в 44-м успел отступить в Германию , после войны уехал в США, где и провел большую часть жизни. Когда его мог завербовать КГБ? Впрочем, публикация была снабжена ремаркой о том, что в списке мог оказаться тезка-однофамилец бывшего главы государства.

Сомнительные моменты Что характерно, Томкус отказался выкладывать список в интернет — и всем желающим прочитать его пришлось покупать газетный номер за один евро. Вторую часть он пообещал опубликовать в следующем номере в начале марта. Многие читатели выражали сомнения, что продолжение действительно последует. Ведь Томкуса, по их словам, могут обвинить в нанесении ущерба государственной безопасности и завести уголовное дело — как против него самого, так и против редакции и типографии, решившейся напечатать номер. Но номер все же вышел и привлек внимание фамилиями известных деятелей искусств. Тут отказались и вышеупомянутый Банионис с основателем и бессменным главным дирижером оркестра Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата» Саулюсом Сондецкисом, и знаменитый Мстислав Ростропович , некогда получивший звание почетного гражданина Вильнюса за поддержку независимости Литвы, и оперный певец Виргилиюс Норейка. По несчастливому совпадению Норейка умер 3 марта в день публикации.

Никаких доказательств подлинности опубликованных им сведений Томкус не представил. Зато обнаружилась новая странность: появление в «списке стукачей» людей, которые не могли сотрудничать с советскими органами в силу возраста. Так, в публикации оказались, например, имена парламентариев Мантаса Адоменаса и Агне Билотайте — один родился в 1972-м, а вторая и вовсе в 1982-м и закончила школу в 2000 году.

«О, Господи! Перепутал списки. Вместо списка КГБ напечатал списки Сороса, —иронизирует Томкус. — Прошу извинения у своих читателей, но переделать газету нет времени. С другой стороны, почти сто процентов стипендиатов Сороса попадает и в список лиц, сотрудничавших с КГБ, поэтому со спокойной совестью продолжаю далее».

Так или иначе, но своими публикациями он поставил власти в тупик: если сейчас применить к Томкусу какие-либо репрессии, обязательно найдутся люди, которые скажут, что это «месть за правду». В этой ситуации государство предпочло тактику молчания.

«Только что в газете Respublika со страшным грохотом взорвали бомбу — обнародовали список КГБ. После взрыва — звенящая тишина. Все пытаются сориентироваться, решить, как реагировать», — отмечает Повилас Гилис.

Он считает, что с точки зрения общественного интереса должна состояться дискуссия на национальном уровне.

«Это не рядовой инцидент — он затронул множество известных и влиятельных людей в Литве, — говорит Гилис. — Мы должны обсудить, в какой степени этот список является аутентичным, каковы могут быть последствия от его обнародования и так далее. Коммерческие телеканалы и радио могут от этого отстраниться. Общественный транслятор ни в коем случае… Поскольку он должен реализовать наш общественный интерес. Наше право знать…»

Представители партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», впрочем, заявляют, что Томкус тиражирует фейковые новости.

«Это не fake news. Это — ваш конец, — парирует главный редактор. — Можете со своей "моральной честью" идти в суды. Но что-то пока никто не решился переступить их пороги».

Вопрос о том, зачем ему понадобилась эта публикация, остается открытым. Некоторые воспринимают Томкуса в качестве эдакого героя-одиночки, решившего донести «правду до народа».