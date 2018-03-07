Ещё
Верховный суд Латвии начал рассмотрение жалобы российского журналиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Александр Павловский
Умер Александр Павловский

Верховный суд Латвии начал рассмотрение жалобы российского журналиста 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИГА, 7 мар — РИА Новости. Верховный суд Латвии в среду начал рассматривать жалобу журналиста российского телеканала «ТВ Центр» Анатолия Курлаева, который в январе был задержан в Риге и выдворен из страны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Курлаев заявлял, что ему были предъявлены документы, где указывалось, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.
В суде Курлаев требует вычеркнуть его из списка невъездных лиц. Адвокат Курлаева Оскар Ондрупс запросил у суда разрешения ознакомиться с материалами, на основании которых МВД Латвии решило внести журналиста в «черный список».
МВД отмечает, что запрошенные адвокатом материалы содержат государственную тайну. Суд постановил объявить паузу в судебном процессе до тех пор, пока Ондрупс не ознакомится с документами.
Власти Латвии также выдворили супругу Курлаева, корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании «абсурдных обвинений в „угрозе национальной безопасности“. Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш выразил обеспокоенность решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.
РИА Новости: последние новости
В Риге прошло шествие легионеров СС В Латвии нашли новый способ заработать на России Прибалтийские страны поддержат Варшаву в споре с ЕС о судебной реформе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму175
Мясорубка в Гудаури22
В ООН сорвали выступление России264
Третья мировая война наступила для Климкина85
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям197
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение