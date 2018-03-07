Верховный суд Латвии начал рассмотрение жалобы российского журналиста

Ранее Курлаев заявлял, что ему были предъявлены документы, где указывалось, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

В суде Курлаев требует вычеркнуть его из списка невъездных лиц. Адвокат Курлаева Оскар Ондрупс запросил у суда разрешения ознакомиться с материалами, на основании которых МВД Латвии решило внести журналиста в «черный список».

МВД отмечает, что запрошенные адвокатом материалы содержат государственную тайну. Суд постановил объявить паузу в судебном процессе до тех пор, пока Ондрупс не ознакомится с документами.