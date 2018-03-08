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Сейм Латвии призвал уйти в отставку главу ЦБ, подозреваемого в коррупции
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Сейм Латвии призвал уйти в отставку главу ЦБ, подозреваемого в коррупции 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИГА, 8 мар — РИА Новости. Сейм Латвии в четверг призвал подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии (Центробанк) Илмара Римшевича уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Призыв поддержали 55 депутатов из 100. Он носит рекомендательный характер: по закону глава Центробанка может уйти в отставку либо по собственному желанию, либо в случае, если суд признает его виновным в преступлении.
Римшевич ранее заявил, что виновным себя не считает и не намерен уходить в отставку.
Римшевич подозревается Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) в вымогательстве взятки в размере не менее 100 тысяч евро.
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