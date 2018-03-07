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Премьер Латвии ждет от США доказательств обвинений банка ABLV в отмывании денег
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Премьер Латвии ждет от США доказательств обвинений банка ABLV в отмывании денег 

ТАСС 7 марта 2018
РИГА, 7 марта. /ТАСС/. Латвия не получила доказательства возможных нарушений в деятельности одного из крупнейших банков страны ABLV, обвиненного ранее минфином США в отмывании денег и взяточничестве и принявшего решение начать процесс самоликвидации. Об этом в среду заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
По его словам, в четверг он встретится с представителями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) минфина США, которые прибыли с визитом в Латвию, чтобы обсудить их претензии к работе ABLV. «Я бы хотел услышать, были ли основания и что послужило причиной, — отметил он в эфире местного телеканала LNT. — Многие на нас смотрят в Латвии и за рубежом. Поэтому в наших интересах расставить все точки над „и“.
По словам Кучинскиса, в ходе встречи он надеется услышать ответы на ряд вопросов, упомянутых в докладе FinCEN, поскольку до сих пор не была получена информация, подтверждающая претензии к деятельности ABLV, в том числе о случаях взяточничества. „Если в целом это всего лишь сигнал, то мы обязательно должны принять его к сведению, однако пока это один из важнейших вопросов, по которым у нас все еще нет никакой информации“, — сказал он.
Свои недоумения по поводу доклада FinCEN выразил и председатель правления ABLV Эрнестс Бернис. „После той огромной работы, которую мы проделали в последние годы как по вопросам борьбы с легализацией денежных средств, так по перестройке бизнес-модели, объем обвинений в наш адрес выглядит невероятным. Мы были шокированы. Очевидно, FinCEN располагает информацией, которая нам неизвестна, и мы не можем судить о ней, но есть и такая информация, о которой мы точно знаем, что она является ошибочной“, — сказал он в среду в интервью местной газете Diena.
Кризис в ABLV
В середине февраля FinCEN обвинила ABLV в отмывании денег и финансировании терроризма. По информации американского ведомства, банк совершал „сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР“. Кроме того, ABLV, согласно заявлению FinCEN, прибегало к взяточничеству для оказания влияния на должностных лиц Латвии.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 24 февраля объявил о ликвидации ABLV, объяснив свое решение проблемами с ликвидностью банка, который, по мнению ЕЦБ, „не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок“.
5 марта ABLV подал в Комиссию рынка финансов и капитала проект плана самоликвидации, который предусматривает в первую очередь обеспечение выплат, связанных с Фондом гарантий вкладов. На эти цели банк направил €480 млн Выплаты по застрахованным вкладам начались 3 марта. На следующем этапе ABLV намерен начать выплачивать средства по остальным вкладам частных лиц и предприятий малого и среднего бизнеса.
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