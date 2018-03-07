Минэкономики Литвы объявило конкурс на пост коммерческого атташе в Москве

ВИЛЬНЮС , 7 мар — РИА Новости . Министерство экономики Литвы объявило конкурс на пост коммерческого атташе в России , который в мае заменит атташе по коммерции Ремигиюса Кабетиса, сообщает в среду пресс-служба министерства.

Минэкономики объявило конкурс на пост коммерческого атташе в России ( Москве )", — говорится в сообщении.

По словам министра экономики Литвы Виргиниюса Синкявичюса, «Россия остается важнейшим партером по рынку экспорта и туризма — в прошлом году значительно рос объем экспорта и число туристов, прибывающих в Литву из РФ. Это показывает, что у российского рынка есть потенциал и Литва может стать успешным игроком на нем», — цитирует пресс-служба Синкявичюса.

Норвегии, Финляндии, Израиле, Китае, Белоруссии, Украине, По его словам, Литва ищет амбициозного профессионала, который смог бы активно участвовать в привлечении потенциальных инвесторов, защищать интересы литовских предпринимателей и развивать туризм прибывающих. По данным министерства экономики, на сегодняшний день, посты коммерческого атташе Литвы занимают 13 человек, работающие в Великобритании , Германии, Франции, Швеции США , России (в Москве и Санкт-Петербурге ).

С первого июня этого года пост коммерческого атташе Литвы в Санкт-Петербурге будет аннулирован и создан в Нидерландах

Россия является крупнейшим торговым партнером для Литвы. Согласно данным Департамента статистики, в прошлом году по торговому обороту, импорту и экспорту РФ занимала первые места. С Россией работают 202 торговые организации. В прошлом году в РФ были экспортированы товары на сумму 3,938 миллиона евро, а импортировано на 3,729 миллиона евро. По сравнению с 2016 годом экспорт товаров в Россию увеличился на 29%, импорт на 8,7%.