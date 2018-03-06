Генпрокурор Латвии пообещал не затягивать расследование дела о коррупции в центробанке

РИГА , 6 марта. / ТАСС /. Генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс заявил, что на расследование дела главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса, которого подозревают во взяточничестве, не потребуются годы.

"Уголовный процесс против президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса начат законно и обоснованно", — передает его слова во вторник местная газета Dienas biznes. По словам генпрокурора, это дело будет доведено до конца, поскольку касается высокопоставленного должностного лица, которое занимает должность в Европейском центральном банке . «Если потребуются какие-то дополнительные действия или ресурсы, мы дадим им зеленый свет, но пока нет оснований считать, что на дело уйдут годы», — отметил генпрокурор.

Калнмейерс подчеркнул, что задержание Римшевичса вызвало огромный негативный резонанс и нанесло ущерб не только финансовому сектору Латвии, но и государству в целом.

Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией страны провело обыски на рабочем месте и в доме Римшевичса, после чего задержало главу центробанка, а спустя 48 часов освободило под залог в €100 тыс. Антикоррупционное ведомство сообщило, что его подозревают в вымогательстве взятки в размере по меньшей мере €100 тыс. Всего в этом деле фигурируют два человека: сам глава Банка Латвии и одно физическое лицо. БПБК также указало, что это дело не связано ни с одним из действующих в Латвии кредитных учреждений.

К Римшевичсу в качестве меры пресечения применен запрет занимать должность президента Банка Латвии, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам. Глава центробанка пытался оспорить это решение в суде, но безрезультатно.

Глава Банка Латвии ранее отверг все высказанные в его адрес обвинения. Римшевичс также заявил, что не собирается уходить в отставку с занимаемой должности, хотя ранее его призвали это сделать президент, премьер-министр, спикер Сейма и министр финансов республики.