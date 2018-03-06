Ещё
В Латвии выросла средняя заработная плата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Александр Павловский
Умер Александр Павловский

В Латвии выросла средняя заработная плата 

Prian.ru 6 марта 2018
Фото: Prian.ru
По данным Центрального статистического Бюро (ЦСБ), учитывая рост потребительских цен на 2,9% в 2017 году, реальное увеличение заработной платы составило 4%, сообщает The Baltic Course.
Самое резкое повышение среднего заработка (на 11,8%) наблюдается в профессиональной, научной и технической деятельности (в том числе, юридической и бухгалтерской, рекламной и исследовательской, в архитектуре, инженерии, менеджменте). Доход в сфере образования увеличился на 10,3%, в оптовой и розничной торговле — на 9,5%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 9,3%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — на 8,8%, в гостинично-ресторанном бизнесе — на 8,7%, в области информации и связи — на 8,3%, а в обрабатывающей промышленности — на 8,2%.
В 2017 году самые высокие зарплаты и оклады на полный рабочий день были зафиксированы в финансовой и страховой деятельности, области информации и коммуникации, энергетике, государственном управлении и обороне, добыче полезных ископаемых, а также в профессиональной, научной и технической сфере. В других секторах средняя заработная плата до уплаты налогов была ниже, чем в среднем по России.
По сравнению с 2016 годом, в 2017 средний заработок больше всего вырос в Видземе — на 9,5%. В Риге зарплаты самые высокие — €1044 до вычета налогов, но прирост за прошлый год — наиболее низкий среди всех регионов, всего 7,6%. Самая низкая оплата труда — в Латгалии: €640 евро за полный рабочий день, затем в Видземе (€739), в Курземе (€775), в Земгале (€786).
Зато количество вакансий в Латвии выросло за 2017 года на 22%.
Prian.ru: последние новости
Шенгенские визы подорожают В большинстве крупных городов Канады падают цены на жилье Жилье в Израиле продолжает дешеветь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму181
Мясорубка в Гудаури24
В ООН сорвали выступление России260
Третья мировая война наступила для Климкина84
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям196
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение