В Латвии выросла средняя заработная плата

По данным Центрального статистического Бюро (ЦСБ), учитывая рост потребительских цен на 2,9% в 2017 году, реальное увеличение заработной платы составило 4%, сообщает The Baltic Course.

Самое резкое повышение среднего заработка (на 11,8%) наблюдается в профессиональной, научной и технической деятельности (в том числе, юридической и бухгалтерской, рекламной и исследовательской, в архитектуре, инженерии, менеджменте). Доход в сфере образования увеличился на 10,3%, в оптовой и розничной торговле — на 9,5%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 9,3%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — на 8,8%, в гостинично-ресторанном бизнесе — на 8,7%, в области информации и связи — на 8,3%, а в обрабатывающей промышленности — на 8,2%.

В 2017 году самые высокие зарплаты и оклады на полный рабочий день были зафиксированы в финансовой и страховой деятельности, области информации и коммуникации, энергетике, государственном управлении и обороне, добыче полезных ископаемых, а также в профессиональной, научной и технической сфере. В других секторах средняя заработная плата до уплаты налогов была ниже, чем в среднем по России

По сравнению с 2016 годом, в 2017 средний заработок больше всего вырос в Видземе — на 9,5%. В Риге зарплаты самые высокие — €1044 до вычета налогов, но прирост за прошлый год — наиболее низкий среди всех регионов, всего 7,6%. Самая низкая оплата труда — в Латгалии: €640 евро за полный рабочий день, затем в Видземе (€739), в Курземе (€775), в Земгале (€786).