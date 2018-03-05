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ЦИК Латвии отказал в сборе подписей за автономию русских школ
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ЦИК Латвии отказал в сборе подписей за автономию русских школ 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИГА, 5 мар — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Латвии в понедельник отказала партии Русский союз Латвии (РСЛ) в сборе подписей в поддержку законопроекта об устройстве школ нацменьшинств, который предусматривает введение автономии для нелатышских школ, сообщили РИА Новости в РСЛ.
Проект был передан в ЦИК Русским союзом Латвии 22 января. ЦИК должен был оценить законопроект и проголосовать о его передаче на сбор подписей. Для этого Центральная избирательная комиссия запросила отзывы у нескольких государственных учреждений. В понедельник РСЛ получил отказ.
"Такое решение было вполне предсказуемо. Все стало ясно, когда ЦИК получил резко отрицательные заключения на наш законопроект от четырех учреждений. По «странному совпадению», все они — бюро омбудсмена, минюст, министерство образования и юридическое бюро сейма — бюджетно и политически зависимы от правящей коалиции. Недавно всё та же коалиция отказала в рассмотрении петиции 14 тысяч граждан Латвии о сохранении билингвального образования и не поддержала поправки оппозиции к законопроектам о смене языка обучения в меньшинственных школах", — рассказал РИА Новости автор законопроекта, юрист Александр Кузьмин.
Аналогичный закон о школьной автономии действовал в Латвии с 1919 по 1934 год. В то время латышский язык так же был единственным государственным, как и сейчас, а из принципа единства госуправления допускались исключения в соответствии со специальными законами.
Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.
Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.
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