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На границе с Финляндией и Эстоний за февраль изъяли почти две тонны «санкционки»
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На границе с Финляндией и Эстоний за февраль изъяли почти две тонны «санкционки» 

Ivyborg.ru 5 марта 2018
Инспекторы Россельхознадзора в феврале поймали 150 туристов, нарушивших правила ввоза продуктов животного происхождения в Россию.
Как уточнили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на границе с Финляндией и Эстонией, а также в международном аэропорту Пулково в предыдущем месяце конфисковали почти две тонны продуктов. Из них 192 кг рыбы и рыбной продукции, 166 кг мясных и 1533 кгмолочных продуктов, а также 63 кг яиц и 6 кг меда.
Продукция была возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение.
За 2017 год Россельхознадзор уничтожил почти 10 тысяч тонн санкционных продуктов.
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