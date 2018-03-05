На границе с Финляндией и Эстоний за февраль изъяли почти две тонны «санкционки»

Инспекторы Россельхознадзора в феврале поймали 150 туристов, нарушивших правила ввоза продуктов животного происхождения в Россию Как уточнили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу Ленинградской области , на границе с Финляндией Эстонией , а также в международном аэропорту Пулково в предыдущем месяце конфисковали почти две тонны продуктов. Из них 192 кг рыбы и рыбной продукции, 166 кг мясных и 1533 кгмолочных продуктов, а также 63 кг яиц и 6 кг меда. Продукция была возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение. За 2017 год Россельхознадзор уничтожил почти 10 тысяч тонн санкционных продуктов.