Медштаб сборной России не смог вернуться домой после шести часов пребывания на таможне 

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что медицинский штаб национальной команды российских юношей и юниоров не смог вернуться в Россию. По его словам, работники сборной провели около шести часов на российской таможне, однако были отправлены обратно в эстонский Отепя, где прошел молодежный чемпионат мира по биатлону, сообщает "РИА Новости".
"Объяснить произошедшее сложно, ситуация более чем странная. Пересекали таможню, все было нормально со стороны Эстонии, прошли и границу, и таможню быстро, псковскую пограничную службу тоже без вопросов, а на таможне возник вопрос. У врачей сборной было два ящика медикаментов и оборудования, самого простого и рабочего, которое каждодневно в спортивной жизни используется. Никаких не было запрещенных препаратов, контрабанды, незаконно вывозимых медикаментов и так далее", — сказал Бойцов.
Он отметил, что таможенная служба проводила долгие разбирательства на данном участке. Также Бойцов сообщил, что при прохождении таможенного поста проблемы возникли и у спортсменов.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева заняла первое место в гонке преследования на юношеском чемпионате мира.