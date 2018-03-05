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Эстонская компания вложила в линию по переработке ПЭТ 2 млн евро
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Умер Александр Павловский

Эстонская компания вложила в линию по переработке ПЭТ 2 млн евро 

ИнформУпак 5 марта 2018
На размещенной в пригороде Таллина линии уже перерабатывают использованную упаковку из пластика и ввозимые из Латвии ПЭТ-хлопья. Мощность оборудования составляет более 5,3 тысячи тонн перерабатываемых материалов ежегодно.
EstPak Plastik выбрала линию австрийского предприятия Starlinger, которое имеет хорошую репутацию в сфере производства техники для вторичного рециклинга пластмасс и полимеров. Линия работает по следующей технологии: пластиковый мусор отбирается из основной массы отходов, а затем компакторы сдавливают пластик, чтобы образовались удобные для хранения, перевозки и дальнейшего рециклинга кипы.
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