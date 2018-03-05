Эстонская компания вложила в линию по переработке ПЭТ 2 млн евро

На размещенной в пригороде Таллина линии уже перерабатывают использованную упаковку из пластика и ввозимые из Латвии ПЭТ-хлопья. Мощность оборудования составляет более 5,3 тысячи тонн перерабатываемых материалов ежегодно.

EstPak Plastik выбрала линию австрийского предприятия Starlinger, которое имеет хорошую репутацию в сфере производства техники для вторичного рециклинга пластмасс и полимеров. Линия работает по следующей технологии: пластиковый мусор отбирается из основной массы отходов, а затем компакторы сдавливают пластик, чтобы образовались удобные для хранения, перевозки и дальнейшего рециклинга кипы.