Локальное потепление: Литва готова дружить с Россией

Локальное потепление

С серьезными намерениями Премьер-министр Литвы Сквернялис начал свой политический год с того, что буквально ошеломил местных политиков заявлением о необходимости налаживания отношений с Россией . И это после того, как представители литовской политической элиты вот уже много лет не называли Россию иначе чем «страной-агрессором» и «террористическим государством». «Лента.ру» разбиралась, чем вызваны изменения позиции главы литовского правительства.

О возможности улучшения двусторонних отношений в последних числах декабря прошлого года заявила президент Литвы Даля Грибаускайте — как известно, последовательный критик Москвы . Она признала, что Россия еще долго останется «сложным» соседом для Литвы. «Но не хотелось бы махнуть рукой или сказать, что не надо общаться, — отметила глава государства. — Все меняется. Меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам — и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей. Лучше сотрудничать и торговать, чем воевать».

Правда, президент, по обыкновению, выставила ряд условий такого сотрудничества: отказ России от «оккупированных территорий» и от стремления силой навязать свои интересы, невмешательство в выборы в других странах.

«Мы всегда готовы к сотрудничеству с соседями, которых не выбираешь. Потому что сотрудничество содействует защищенности нашего государства и интересов наших людей», — подчеркнула Грибаускайте.

К ее словам в Москве отнеслись с настороженностью.

«Отношение главы литовского государства к России нам хорошо известно, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Если это не пиар-ход, а действительно серьезное, продуманное решение, то будем судить об этом не столько по заявлениям, сколько по реальным делам. Очень часто заявления и действия находятся в противоречии. Руководитель Литвы заявила о необходимости демонстрировать гибкость. Мы не против, если Даля Грибаускайте ее продемонстрирует».

Вслед за литовским президентом гибкость решил продемонстрировать премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Мы — уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно любых контактов с этой страной — Россией. Хотя другие страны, те же соседние государства активно работают с россиянами по экономическим вопросам», — заявил Сквернялис в эфире национального телевидения. По его словам, к вопросу отношений с Россией следует подходить более прагматично, придерживаясь стратегических границ, установленных в литовской внешней политике. «Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и новый год является благоприятным для подобных шагов», — подытожил премьер.

Заявления премьера литовские политики восприняли, мягко говоря, неоднозначно. Несогласие со Сквернялисом высказали даже члены возглавляемого им кабинета. Так, премьер вынужден был вступить в спор с главой МИД Линасом Линкявичюсом, выразившим уверенность, что контакты на высшем уровне между Вильнюсом и Москвой в данный момент невозможны. По крайней мере до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине . Премьер, в свою очередь, заявил о необходимости возобновить работу литовско-российской межправительственной комиссии, потому что Литве необходим живой диалог профессионалов в области торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и так далее.

Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com // Саулюс Сквернялис Скользкая тема

Отсутствие контактов на уровне министров и их заместителей Сквернялис называет нездоровым явлением, которое «вредит интересам государств и народов». По его словам, переговоры между Вильнюсом и Москвой должны вестись прежде всего в интересах Литвы. Из актуальных вопросов, требующих решения, Сквернялис назвал объявленное Россией эмбарго на сельскохозяйственную продукцию.

«Мы не русофобы. С Россией должен вестись диалог», — резюмировал премьер-министр. «Мы должны вести себя как большинство стран ЕС — подобно Германии или Финляндии, — заявил премьер в интервью немецкому изданию Bild. — Мы твердо придерживаемся согласованной позиции. Мы не ставим под сомнения санкции или мнение об агрессии России против Украины. Мы не меняем позиции по вопросу того, что Россия должна придерживаться международного права и своих обязательств. В то же время есть определенные интересы наших жителей и вопросы бизнеса».

Однако глава МИД Линкявичюс уверен, что сейчас нет смысла планировать встречи высокого уровня. По его словам, повода для политического диалога нет, а неполитическое сотрудничество и без того происходит. «Например, в прошлом году почти на 30 процентов вырос наш экспорт в Россию, невзирая на взаимные санкции. И туристические потоки выросли, — рассуждает министр. — В конце прошлого года завершена демаркация границы с Россией. Это огромная работа, она продолжалась 12 лет. Конечно, интенсивными эти отношения назвать нельзя, однако дела делаются».

Тема диалога с Москвой стала в Литве настолько острой, что даже осторожная риторика Сквернялиса вызвала негативную реакцию. Политический обозреватель Римвидас Валатка назвал премьера «Швондером». Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, когда его в телеэфире спросили, за он или против улучшения отношений с россиянами, постарался уйти от прямого ответа. Отказался поддержать инициативу Сквернялиса и бывший посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас, который раньше всегда считался сторонником взвешенных и конструктивных позиций. Но его «переобувание», по словам экспертов, скорее всего связано с тем, что Ушацкас не прочь побороться за пост президента — и сейчас ему нужно избавляться от пятна «пророссийскости», которое появилось после того, как несколько лет назад он посмел сыграть в баскетбол с российскими чиновниками высокого ранга.

Спрос на нормализацию Из известных литовских политиков Сквернялиса поддержали лишь член Еврокомиссии Витянис Андрюкайтис и экс-президент Роландас Паксас , но сегодня они уже не считаются влиятельными фигурами.

Рамунас Карбаускис , глава правящей партии Союз крестьян и «зеленых», выдвинувшей Сквернялиса в премьеры, попытался защитить своего протеже. Он заявил, что налаживание каналов общения с Россией необходимо в первую очередь для того, чтобы обозначить свою позицию, а не обновить отношения. По его словам, речь шла о необходимости общения как такового, это не было попыткой изменить внешнеполитический курс Литвы в отношении России.

Тут надо отметить, что еще недавно именно Сквернялиса называли одним из основных претендентов на пост главы государства, который в следующем году покинет Даля Грибаускайте. В связи с этим политолог Андрей Стариков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что премьер пытался протестировать контуры будущей избирательной платформы.

«Неполитические связи Литвы и России действительно улучшаются — глава МИД Линкявичюс совершенно прав. Но логичным подкреплением отдельных неполитических успехов должна стать активизация политических контактов», — отметил Стариков.

Он напомнил, что Союз крестьян и «зеленых», с которым нынешний премьер Литвы шел на парламентские выборы, призывал власти не делать врагов из русских и поляков и развивать взаимовыгодные отношения с Россией.

«Однако после избрания Сквернялису пришлось скорректировать свою позицию в угоду правоконсервативным политическим силам — задавила политическая среда и авторитет президента, — считает Стариков. — Теперь же Сквернялис попытался сделать повторный заход, снова начал флирт с российской тематикой. Неопытный во внешнеполитических вопросах Сквернялис — выходец из системы МВД, ранее он не касался международной повестки, но президентские амбиции обязывают».

Пока премьер упрямо настаивает на своем, говоря вещи, которые в Литве звучат почти кощунственно. Например, он ставит на одну доску литовскую и российскую пропаганду.

«Заявления наших пропагандистов ничем не отличаются от пропаганды с другой стороны, — сказал премьер в интервью каналу LRT. — Результаты недавнего опроса показали, сколько граждан согласны с тем, что мы нуждаемся пусть не в дружбе, но в определенных контактах с Россией. Это 52 процента. Что это — опять "неправильный" опрос? Или, может, все-таки стоит прислушаться к мнению людей?»

Сквернялис призвал не навешивать ярлыки «кремлевских агентов» на тех, кто выражает отличное от общепринятого мнение.

Действительно, информагентство BNS обнародовало опрос, согласно которому больше половины граждан поддержали намерение премьера и лишь 26 процентов выступили против. Это стало абсолютной неожиданностью для политического истеблишмента. Ну, а поскольку Саулюс Сквернялис, похоже, действительно намерен идти в президенты ему стоит прислушаться к настроениям избирателей. И, возможно, он одним из первых почувствовал, что тема нормализации отношений с восточным соседом все же востребована в Литве.