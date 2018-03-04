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Снятые с моста в Вильнюсе советские скульптуры сдадут в аренду
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Снятые с моста в Вильнюсе советские скульптуры сдадут в аренду 

Парламентская газета 4 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Вильнюсское самоуправление планирует сдать в аренду четыре советские скульптуры, установленные в 1952 году и признанные местными искусствоведами культурным наследием, но снятые с «Зелёного моста» в центре города в 2015 году.
Как сообщала «Парламентская газета», монументы «Сельское хозяйство», «Промышленность и строительство», «На страже мира» и «Учащаяся молодежь» были сняты и отправлены на склад под давлением правых и президентской администрации несмотря на то, что Совет по оценке недвижимого культурного наследия отказался вычеркивать их из Регистра культурных ценностей. Ранее их предлагали отреставрировать московские столичные власти, но вильнюсская мэрия отказалась. В 2015 году главный советник президента Дали Грибаускайте по внутренней политике Виргиния Будене заявила: «Очевидно одно — если мы пройдёмся по „Зелёному мосту“, то увидим, что „зелёные человечки“ больны, они покрылись ржавчиной, трещинами. На самом деле, они даже угрожают жизни прохожих, угрожают проезжим…» Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал монументы советскими «болванами».
«Администрация должна подготовить условия конкурса на экспонирование и объявить его», — сказал журналистам вице-мэр литовской столицы, лидер социал-демократов Литвы Гинтаутас Палуцкас. Наблюдатели предполагают, что скульптуры с «Зелёного моста» в итоге окажутся в парке советских скульптур, который находится под Друскининкаем. Сюда свезли монументы советского периода со всей республики.
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