Снятые с моста в Вильнюсе советские скульптуры сдадут в аренду

Вильнюсское самоуправление планирует сдать в аренду четыре советские скульптуры, установленные в 1952 году и признанные местными искусствоведами культурным наследием, но снятые с «Зелёного моста» в центре города в 2015 году.

Как сообщала «Парламентская газета», монументы «Сельское хозяйство», «Промышленность и строительство», «На страже мира» и «Учащаяся молодежь» были сняты и отправлены на склад под давлением правых и президентской администрации несмотря на то, что Совет по оценке недвижимого культурного наследия отказался вычеркивать их из Регистра культурных ценностей. Ранее их предлагали отреставрировать московские столичные власти , но вильнюсская мэрия отказалась. В 2015 году главный советник президента Дали Грибаускайте по внутренней политике Виргиния Будене заявила: «Очевидно одно — если мы пройдёмся по „Зелёному мосту“, то увидим, что „зелёные человечки“ больны, они покрылись ржавчиной, трещинами. На самом деле, они даже угрожают жизни прохожих, угрожают проезжим…» Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал монументы советскими «болванами».