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Неделя в объективе: снегопад в Европе и праздник весны в Индии
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Умер Александр Павловский

Неделя в объективе: снегопад в Европе и праздник весны в Индии 

Sputnik Абхазия 4 марта 2018
Фото: Sputnik Абхазия
Выступление Президента России Владимира Путина, снегопады в Италии, яркие показы мод и многое другое. Sputnik Эстония предлагает читателям посмотреть фотографии со всех уголков света и вспомнить, какими событиями в мире отметилась уходящая неделя.
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