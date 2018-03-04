Эстония: борьба справедливости и национализма. Последний побеждает

Эстонии не привыкать к скандалам на национальной почве. Из последнего. Выяснилось, что в одной из частей Сил обороны в качестве строевой песни разучивают песню «лесных братьев», в которой рефреном звучит призыв убивать русских. В появлении такого, мягко говоря, странного репертуара нет ничего сверхъестественного. Армия — часть общества, которому уже много лет внушается, что русские — враг номер один. Все военные учения обращены лицом к Востоку и все сценарии гипотетических боестолкновений описывают их как войну с русскими.

То, что эта история стала достоянием гласности — случайность. Ведь если бы подразделение, в котором собирались исполнить эту песню, состояло сплошь из представителей коренной национальности, то об этом инциденте никто бы и не узнал. Однако среди срочнослужащих оказались русскоязычные, которые мало того, что отказались эту песню петь, но и еще сообщили о ней родным и близким. Те написали командованию части и правозащитникам, сделали запрос в генеральный штаб министерство обороны . Однако, скорее всего, этим небольшим всплеском возмущения история и закончится.

Национализм — естественная составляющая современного эстонского общества, у которой наблюдается весьма существенная тенденция роста. Тому можно приводить множество примеров, но мы возьмем самый свежий.

Буквально несколько дней назад был проведен опрос о том, кого бы жители Эстонии хотели видеть премьер-министром страны. В тройку самых популярных политиков вошел господин Март Хельме — лидер ультранационалистической партии EKRE (Эстонской консервативной народной партии). Представители этой партии каждое 24 февраля, когда страна отмечает День независимости, выходят в центр Таллина с факелами в руках и маршируют под лозунгом «Эстония — эстонцам». Самое странное, что это событие остается практически не замеченным в местных средствах массовой информации. И если шесть лет тому назад тех, кто вышел на площадь Свободы, зажег факелы и прошел с ними по улицам Старого Таллина, можно было считать кучкой маргиналов, то теперь это движение оформилось в политическую организацию и имеет свою фракцию в парламенте.

Если всмотреться в сияющие молодые лица тех, кто шагает в их колонне в самом сердце эстонской столицы, можно сделать неутешительный вывод о том, что у этой партии есть перспектива и есть будущее. Ее рейтинги растут и это значит, что в ближайшие годы в государственных и местных органах власти будет увеличиваться число сторонников лозунга «Эстония — эстонцам».

Однако, несмотря на практически взрывной рост националистических настроений, об этом явлении предпочитают не говорить, не замечать его. Возможно, из-за того, что власти страны стесняются демонстрировать миру столь странное проявление развития общественно-политической жизни страны. А возможно, и от того, что действительно не считают национализм чем-то экстраординарным.

В течение всего времени существования независимой Эстонии националистические идеи являются движущей силой всех политических процессов, они заложены в законах, они прочно проникли в общественное сознание, стали его частью. Настораживает то, что эти процессы не затухают, а движутся в сторону своего развития, время от времени выбрасывая во внешний мир протуберанец факельного шествия. Кто остановит их, кто повернет это движение вспять? Нет ответа, не вижу такой силы в Эстонии и от этого очень тревожно. Ведь свет факелов не разгоняет тьму, а наоборот –сгущает ее.

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