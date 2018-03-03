Эстонский премьер о разыгрывании «русской карты»: с этим надо кончать

Премьер-министр Эстонии , председатель правящей Партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) призвал политиков перестать разыгрывать «русскую карту». Это произошло на на заседании совета уполномоченных партии Центра в городе в Кохтла-Ярве (Kohtla-Jarve)

Каждого жителя Эстонии должно поддерживать государство, нужно покончить с циничным использованием политического оружия, заявил он, предостерегая от раскола общества по национальному признаку, тем более что Эстония в 2018 году празднует столетие независимости.

Также Ратас подчеркнул, что центристы идут на парламентские выборы, чтобы победить. Повышение пенсий, поддержка пожилых людей, решение проблем здравоохранения — основные пункты предвыборной программы.