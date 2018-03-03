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Эстонский премьер о разыгрывании «русской карты»: с этим надо кончать
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Эстонский премьер о разыгрывании «русской карты»: с этим надо кончать 

Вести.Ru 3 марта 2018
Премьер-министр Эстонии, председатель правящей Партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) призвал политиков перестать разыгрывать «русскую карту». Это произошло на на заседании совета уполномоченных партии Центра в городе в Кохтла-Ярве (Kohtla-Jarve)
Каждого жителя Эстонии должно поддерживать государство, нужно покончить с циничным использованием политического оружия, заявил он, предостерегая от раскола общества по национальному признаку, тем более что Эстония в 2018 году празднует столетие независимости.
Также Ратас подчеркнул, что центристы идут на парламентские выборы, чтобы победить. Повышение пенсий, поддержка пожилых людей, решение проблем здравоохранения — основные пункты предвыборной программы.
Кроме того, на совете было принято решение разработать новую долгосрочную программу «Видение Эстонии 2040», передает "Интерфакс".
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