В этом году европейские грузовики из Euro Truck Simulator 2 впервые доедут до России

SCS Software рассекретила очередное дополнение к «симулятору дальнобойщика» Euro Truck Simulator 2 — Beyond the Baltic Sea (название рабочее). Вы получите возможность прокатиться по дорогам трех прибалтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии. Также карта расширится за счет южной части Финляндии и кусочка России, включающего, например, Санкт-Петербург. DLC, как водится, подразумевает особую транспортную инфраструктуру и архитектуру — новые области разительно отличаются от того, что вы видели в ETS 2 раньше.

Beyond the Baltic Sea доберется до PC и Mac в нынешнем году. Параллельно SCS Software трудится над аддоном, с которым в American Truck Simulator появится штат Орегон.

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