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Литва вышла из ассоциации Eurogas в знак протеста против «Северного потока — 2»
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Умер Александр Павловский

Литва вышла из ассоциации Eurogas в знак протеста против «Северного потока — 2» 

Парламентская газета 2 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Национальная энергетическая ассоциация Литвы вышла из состава Европейской ассоциации газовых компаний Eurogas в знак протеста против строительства газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».
Это произошло после того, как в Вильнюсе узнали, что ассоциация Eurogas выступила в защиту газового проекта. Власти Литвы вместе с польскими коллегами пытаются остановить это строительство.
Между тем ещё в 2015 году президент ассоциации Eurogas Гертьян Ланкорст заявил: «Как ни странно это может звучать, прямые поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря не противоречат единой энергетической политике ЕС, а поддерживают её. Газ, который приходит в Германию не через Украину, Белоруссию или другие страны, попадает в Германию — государство с высокой компетенцией, свободным рынком. Газ может поставляться по конкурентным ценам, в том числе и в Восточную Европу».
Портал ru.delfi приводит мнение известного в Литве эксперта в сфере энергетики Ромаса Шведаса, который утверждает, что выход Национальной энергетической ассоциации республики из ассоциации Eurogas — правильное действие, оно посылает сигнал остальным.
«Это свидетельство ценностной зрелости литовской организации, неравнодушия и соблюдения позиции всего государства», — уверяет эксперт, заявив, что ранее Eurogas покинула Польша, в ассоциации нет Эстонии.
Шведас утверждает, что ассоциацию Eurogas захватили сторонники проекта «Северный поток — 2».
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