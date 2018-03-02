Литва вышла из ассоциации Eurogas в знак протеста против «Северного потока — 2»

Национальная энергетическая ассоциация Литвы вышла из состава Европейской ассоциации газовых компаний Eurogas в знак протеста против строительства газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2». Это произошло после того, как в Вильнюсе узнали, что ассоциация Eurogas выступила в защиту газового проекта. Власти Литвы вместе с польскими коллегами пытаются остановить это строительство. Между тем ещё в 2015 году президент ассоциации Eurogas Гертьян Ланкорст заявил: «Как ни странно это может звучать, прямые поставки газа из России Германию по дну Балтийского моря не противоречат единой энергетической политике ЕС , а поддерживают её. Газ, который приходит в Германию не через Украину Белоруссию или другие страны, попадает в Германию — государство с высокой компетенцией, свободным рынком. Газ может поставляться по конкурентным ценам, в том числе и в Восточную Европу». Портал ru.delfi приводит мнение известного в Литве эксперта в сфере энергетики Ромаса Шведаса, который утверждает, что выход Национальной энергетической ассоциации республики из ассоциации Eurogas — правильное действие, оно посылает сигнал остальным. «Это свидетельство ценностной зрелости литовской организации, неравнодушия и соблюдения позиции всего государства», — уверяет эксперт, заявив, что ранее Eurogas покинула Польша , в ассоциации нет Эстонии Шведас утверждает, что ассоциацию Eurogas захватили сторонники проекта «Северный поток — 2».