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Житель Литвы пытался незаконно провести партию жидкости для восстановления объёма лица
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Житель Литвы пытался незаконно провести партию жидкости для восстановления объёма лица 

Псковская губерния 2 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
На таможенном посту МАПП Шумилкино на границе с Эстонией при въезде на таможенную территорию ЕвразЭС псковские таможенники ипри досмотре в кабине автомобиля жителя Литвы обнаружили незадекларированный и не представленный таможенному контролю товар: как сообщает Северо-Западное таможенное управление, у жители Литвы была изъята 161 упаковка с вязкоэластичным раствором, предназначенным для восстановления объёма лица. Товар произведен в Австрии. Гражданин Литвы заверил, что товар ему не принадлежит, а его знакомый попросил доставить товар в Москву и передать неизвестному лицу. Теперь в его адрес возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Таможенная стоимость товара, изъятого в рамках дела об административном правонарушении, составила свыше 456 тысяч рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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