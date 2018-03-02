Через два года число литовцев трудоспособного возраста сократится на 9%

Такие неутешительные цифры обнародовала международная Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

«Прогнозируется, что количество жителей трудоспособного возраста до 2020 года сократится на 9%, а за следующее десятилетие — еще на одну пятую», — цитирует доклад ОЭСР «Дельфи»

Руководитель дирекци по занятости, социальным делам и труду ОЭРС Стефано Скарпетта, находясь в Вильнюсе , охарактеризовал эти цифры как «проблемы демографического вызова».

По подсчетам экспертов ОЭСР, в последнее время в Литве количество населения сокращается ежегодно на 1%, поскольку люди активно уезжают искать более оплачиваемую работу.

Калининградские «Вести» уточняют, что Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию именуют неформальным клубом западных стран, достигших высокого уровня экономического развития. Сейчас в эту организацию входят 35 государств (Литва — нет). Штаб-квартира организации располагается в в Париже.

На фото: Литовцы покидают Литву / delfi.lt