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Через два года число литовцев трудоспособного возраста сократится на 9%
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Умер Александр Павловский

Через два года число литовцев трудоспособного возраста сократится на 9% 

Вести Калининград 2 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Такие неутешительные цифры обнародовала международная Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.
«Прогнозируется, что количество жителей трудоспособного возраста до 2020 года сократится на 9%, а за следующее десятилетие — еще на одну пятую», — цитирует доклад ОЭСР «Дельфи»
Руководитель дирекци по занятости, социальным делам и труду ОЭРС Стефано Скарпетта, находясь в Вильнюсе, охарактеризовал эти цифры как «проблемы демографического вызова».
По подсчетам экспертов ОЭСР, в последнее время в Литве количество населения сокращается ежегодно на 1%, поскольку люди активно уезжают искать более оплачиваемую работу.
Калининградские «Вести» уточняют, что Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию именуют неформальным клубом западных стран, достигших высокого уровня экономического развития. Сейчас в эту организацию входят 35 государств (Литва — нет). Штаб-квартира организации располагается в в Париже.
На фото: Литовцы покидают Литву / delfi.lt
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