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После языковой инспекции владельцу кафе в Риге пришлось уволить самого себя
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После языковой инспекции владельцу кафе в Риге пришлось уволить самого себя 

Парламентская газета 1 марта 2018
Фото: Парламентская газета
После посещения инспекторов Центра государственного языка владелец кафе в Риге Джеймс Вандерслайс вынужден был уволить самого себя, сообщает в четверг портал delfi.lv.
В прошлом году Вандерслайс купил в латвийской столице кафе и вместе с работниками стал обслуживать клиентов. Бизнесмен латышским владеет слабо, его родной язык — английский, но это не мешало работе.
«Клиентам нравилось, как я старался говорить по-латышски. Люди улыбались, видя, что я стараюсь. В свою очередь, меня это вдохновляло учиться», — рассказал иностранец.
Однако нашлись и другие посетители — после того, как на него пожаловались, в гости явились инспекторы из Центра госязыка. Они понаблюдали за работой предприятия, побеседовали с хозяином, услышали его плохую латышскую речь и составили акт о нарушении требований закона о государственном языке — в сфере обслуживания работники обязаны владеть латышским.
Затем явились ещё раз и обнаружили, что перемен не произошло. Чтобы не получить штраф, Вандерслайс принял решение уволить самого себя. «Мне пришлось себя уволить. Сейчас я просто делаю то, что могу делать как владелец», — рассказал хозяин кафе журналистам.
Оказывается, инспекторы запретили ему даже находиться за кассой. «Я думаю, что исполнение законов в Латвии направлено не на саму идею, лежащую в его основе, а скорее на слепое следование букве закона», — выразил мнение Вандерслайс.
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