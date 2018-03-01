После языковой инспекции владельцу кафе в Риге пришлось уволить самого себя

После посещения инспекторов Центра государственного языка владелец кафе в Риге Джеймс Вандерслайс вынужден был уволить самого себя, сообщает в четверг портал delfi.lv.

В прошлом году Вандерслайс купил в латвийской столице кафе и вместе с работниками стал обслуживать клиентов. Бизнесмен латышским владеет слабо, его родной язык — английский, но это не мешало работе.

«Клиентам нравилось, как я старался говорить по-латышски. Люди улыбались, видя, что я стараюсь. В свою очередь, меня это вдохновляло учиться», — рассказал иностранец.

Однако нашлись и другие посетители — после того, как на него пожаловались, в гости явились инспекторы из Центра госязыка. Они понаблюдали за работой предприятия, побеседовали с хозяином, услышали его плохую латышскую речь и составили акт о нарушении требований закона о государственном языке — в сфере обслуживания работники обязаны владеть латышским.

Затем явились ещё раз и обнаружили, что перемен не произошло. Чтобы не получить штраф, Вандерслайс принял решение уволить самого себя. «Мне пришлось себя уволить. Сейчас я просто делаю то, что могу делать как владелец», — рассказал хозяин кафе журналистам.