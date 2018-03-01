Сделан еще шаг в сторону электрификации Latvijas dzelzceļš

5 декабря Кабинет министров принял пакет документов от Министерства транспорта Латвии по электрификации железной дороги, в котором прописаны текущие решения и прогресс в ходе реализации первого шага на участке Даугавпилс — Крустпилс, Резекне — Крустпилс — Рига

Особо подчеркивается, что работы не окажут влияния на государственный бюджет, но будут использоваться средства европейского Фонда Кохезии и LDz. Подчеркивается, что в результате развития технологий инвестиции в первый этап проекта составят 441 млн евро вместо 519 млн евро ранее.

Таким образом электрификация будет реализована без государственных инвестиций. Это обсуждается и с Европейским инвестиционным банком.