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Сделан еще шаг в сторону электрификации Latvijas dzelzceļš
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Сделан еще шаг в сторону электрификации Latvijas dzelzceļš 

РЖД-Партнер 1 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
5 декабря Кабинет министров принял пакет документов от Министерства транспорта Латвии по электрификации железной дороги, в котором прописаны текущие решения и прогресс в ходе реализации первого шага на участке Даугавпилс — Крустпилс, Резекне — Крустпилс — Рига.
Особо подчеркивается, что работы не окажут влияния на государственный бюджет, но будут использоваться средства европейского Фонда Кохезии и LDz. Подчеркивается, что в результате развития технологий инвестиции в первый этап проекта составят 441 млн евро вместо 519 млн евро ранее.
Таким образом электрификация будет реализована без государственных инвестиций. Это обсуждается и с Европейским инвестиционным банком.
Крупнейший в стране проект по электрификация латвийской железной дороги идет в русле европейских целей по «Обеспечению конкурентоспособной и экологически чистой железнодорожной сети TEN-T, повышая ее безопасность, качество и потенциал». В случае одобрения Европейской Комиссией, на проект предусмотрено направить 347 млн евро из фонда Кохезии.
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