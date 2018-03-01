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Вильнюсский суд оправдал русского активиста
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Вильнюсский суд оправдал русского активиста 

Парламентская газета 1 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Сегодня Вильнюсский окружной суд оправдал местного русского активиста Юрия Субботина, осуждённого ранее участковым судом за фразу, которую расценили как одобрение «советских преступлений».
Как сообщала «Парламентская газета», в октябре прошлого года Субботина приговорили к 1 году и двум месяцам ограничения свободы (он был обязан находиться дома с 22 часов до 5 утра) за то, что на одном из порталов в 2016 году написал: «Спасибо Сталину, Снечкусу (лидер Компартии Литвы в 1940-1974 годах. — Прим. ред.) и советской власти, кому не нравится быть вместе с Россией — вон из Литвы, чемодан, вокзал, Америка».
И вот сегодня судья Вильнюсского окружного суда Лаурета Ульбенене вынесла оправдательный вердикт. По её мнению, одного этого предложения недостаточно, чтобы привлечь Субботина к уголовной ответственности. «Предложение слишком короткое, чтобы можно было решить, что он настроен против Литвы», — пояснила судья оправдательный приговор агентству BNS. Кроме того, Ульбенене не уверена, что Субботин является автором этого предложения, так как у него нет ни смартфона, ни компьютера.
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