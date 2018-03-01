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«Лаборатория Касперского» не исключает обращения по поводу санкций Литвы в суд
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«Лаборатория Касперского» не исключает обращения по поводу санкций Литвы в суд 

ТАСС 1 марта 2018
ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Компания антивирусных компьютерных программ «Лаборатория Касперского» не исключает возможности защиты своих интересов в судебном порядке из-за введенных Литвой в отношении ее продукции санкций. Об этом сообщил представитель компании по общественным связям в Европе Евгений Григоренко на пресс-конференции в четверг.
"Нашей целью является завязать диалог с литовскими структурами, однако мы не исключаем других вариантов. Нам не хотелось бы обращаться в суд, но необходимо защищать свои интересы", — сказал он.
По требованию министерства обороны Литвы государственные структуры и информационные системы особой важности были обязаны заменить программное обеспечение «Лаборатории Касперского» как якобы несущее угрозу национальной безопасности. Коммерческим компаниям рекомендовано самостоятельно оценить возможные риски использования программного обеспечения, поставляемого «Лабораторией Касперского».
"Мы серьезно оцениваем такую озабоченность и уже на другой день после того, как правительство Литвы объявило, что наше программное обеспечение использоваться не будет, обратились с письмом в литовское министерство обороны, но никакого ответа не получили", — отметил Григоренко. Он заверил, что «Лаборатория Касперского» хотела бы выслушать аргументы представителей Литвы. «Мы готовы к сотрудничеству», — отметил представитель компании.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который ввел запрет на использование продукции компании «Лаборатория Касперского» и ее дочерних структур в любых госучреждениях. До этого синистерство внутренней безопасности (МВБ) США предписало министерствам и агентствам США прекратить использование продуктов этой международной компании, центральный офис которой находится в Москве. По мнению МВБ, использование продуктов «Лаборатории Касперского» может представлять риски для информационной безопасности государства.
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