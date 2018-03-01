«Лаборатория Касперского» не исключает обращения по поводу санкций Литвы в суд

"Нашей целью является завязать диалог с литовскими структурами, однако мы не исключаем других вариантов. Нам не хотелось бы обращаться в суд, но необходимо защищать свои интересы", — сказал он.

По требованию министерства обороны Литвы государственные структуры и информационные системы особой важности были обязаны заменить программное обеспечение «Лаборатории Касперского» как якобы несущее угрозу национальной безопасности. Коммерческим компаниям рекомендовано самостоятельно оценить возможные риски использования программного обеспечения, поставляемого «Лабораторией Касперского».

"Мы серьезно оцениваем такую озабоченность и уже на другой день после того, как правительство Литвы объявило, что наше программное обеспечение использоваться не будет, обратились с письмом в литовское министерство обороны , но никакого ответа не получили", — отметил Григоренко. Он заверил, что «Лаборатория Касперского» хотела бы выслушать аргументы представителей Литвы. «Мы готовы к сотрудничеству», — отметил представитель компании.