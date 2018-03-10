Около 5 тысяч человек прошли по Риге с барабанами в защиту русских школ

В столице Латвии почти пять тысяч человек приняли участие в шествии защитников русских школ.

"Неизменной остается цель акций — отстоять место русского языка в системе образования Латвии. В этой акции приняли участие около пяти тысяч человек", — сообщили РИА Новости организаторы акции.

Участники собрались у посольства Франции и прошли шествием мимо Латвийской национальной оперы к «Дому Евросоюза». Около этого здания состоялся митинг, собравшиеся били в барабаны и скандировали лозунги против реформы образования в стране.

В конце февраля в Риге также прошел многотысячный митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения. Тогда его организаторы приняли решение провести очередную акцию протеста 10 марта.

Напомним, кабинет министров Латвии ранее одобрил реформу, согласно которой с 2020 года школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на государственном языке. На русском языке сохранится обучение только языка и литературы и предметы, связанные с культурологией. Реализация реформы может начаться с первого сентября 2019 года. Это решение вызывает недовольство среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40 процентов населения страны.