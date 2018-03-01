В Калининграде вручили медали ветеранам ВОВ, которые проживают в Литве

Сегодня в Калининград приехали ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Литве . Делегацию из Клайпеды встретили в представительстве МИД . Гостям вручили памятные медали и показали музей Дома офицеров Балтийского флота.

Иван Кика — ветеран Великой Отечественной войны. Ему 91 год. Когда нацисты оккупировали Литовскую ССР, он учился в 6 классе. А в 44-м 17-летним юношей попал в последний военный призыв. Ушёл в пехоту, защищал тылы фронтовиков. После войны остался в Клайпеде и решил посвятить свою жизнь службе.

Иван Кика, ветеран Великой Отечественной войны:

— Охранял границу от Латвии до Польши . В общей сложности я прослужил 34 календарных года: от солдата до заместителя командира части. Я немножко калининградец. Потому что начинал службу на Косе, на самой дальней точке границы Советского союза. На Косе была пограничная застава. Два года я там командовал.

А Анфиян Антонов встретил войну 4-летним мальчишкой. Он жил с семьёй в литовском городе Каунас

Анфиян Антонов:

— Можно меня назвать «дитя войны». В оккупации был как раз на территории Литвы. Я гражданин Литвы, коренной житель Литвы, но из русских староверов. Там населённые пункты были, полностью населённые русскими.

В Калининград русские ветераны из Литвы приехали по приглашению членов Ассоциации воинов-интернационалистов.

— В моих руках юбилейная памятная медаль к 100-летию рабоче-крестьянской Красной армии и флота. Сегодня эту награду получили 10 ветеранов членов делегации из Литвы.

В Клайпеде есть организация участников Второй мировой войны, которые сражались на стороне антигитлеровской коалиции. Ветераны отмечают все советские праздники, заботятся о памятниках и рассказывают молодым о том, что пережили в годы войны.