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Первое в Литве интернет-голосование пройдёт на выборах в сейм в 2020 году
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Первое в Литве интернет-голосование пройдёт на выборах в сейм в 2020 году 

Парламентская газета 28 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Правительство Литвы 28 февраля утвердило законопроект о принципах голосования по Интернету. В ближайшее время документ передадут в сейм.
Для применения такого способа волеизъявления придётся вносить поправки в законы о выборах в сейм, о выборах самоуправлений, о выборах президента.
Планируется, что первое электронное голосование в Литве состоится в 2020 году на парламентских выборах. Сама информационная интернет-система выборов, если сейм утвердит законопроект, будет введена в следующем году. Однако президентские выборы, которые состоятся в мае 2019 года, пройдут по традиционной схеме.
Новую систему оценила министр юстиции Милда Вайнюте. «Это дополнительная возможность голосования, позволяющая различным слоям общества — проживающим за рубежом и так далее или же людям с недугом, не имеющим таких возможностей, — активнее участвовать в политических процессах, выражать своё мнение на различных выборах», — заявила она, назвав голосование по Интернету одной из приоритетных задач нашего правительства.
У голосования по Интернету в Литве есть и противники, опасающиеся, что с помощью вирусных программ и по другим причинам можно будет изменять или фальсифицировать итоги волеизъявления граждан.
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