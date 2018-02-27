Страсбургский суд не признал Ландсбергиса-Жямкальниса «другом Гитлера»

В 2003 году Витаутас Петкявичюс выпустил книгу «Корабль дураков — галерея политических голов и образов», в которой выступил с резкой критикой современной политической элиты Литвы. Писатель в частности назвал «другом Гитлера» Ландсбергиса-Жямкальниса — отца нынешнего идеологического лидера местных правых, профессора Витаутаса Ландсбергиса . Дал понять, что отец сотрудничал с КГБ.

В момент вторжения нацистов в СССР в Литве было сформировано прогерманское временное правительство, в котором Ландсбергис-Жямкальнис занимал пост министра коммунального хозяйства. Это правительство приветствовало Гитлера.

В конце войны отец Витаутаса Ландсбергиса эмигрировал сначала в Германию , затем в Австралию . В 1959 году вернулся в Литовскую ССР, был старшим архитектором Института городского и сельского строительства в Каунасе . За персональную пенсию Ландсбергису-Жямкальнису ратовал первый секретарь ЦК Компартии Литовской ССР Антанас Снечкус.

ЕСПЧ не принял аргументы дочери Петкявичюса и решил, что книга Петкявичюса принизила честь и достоинство Ландсбергиса-Жямкальниса и его сына. На детей писателя суд возложил ответственность за то, чтобы ложная информация не распространялась. Судейская коллегия констатировала: дочь приняла наследство покойного отца, включая определённые права на книгу, получила денежную выгоду от дальнейшего её распространения. В Страсбургском суде не увидели оснований сомневаться в вердиктах национальных судов, констатировавших, что уничижающие утверждения о Ландсбергисе-Жямкальнисе являются клеветой.

Чем решение ЕСПЧ чревато для дочери известного писателя, пока неясно.