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Страсбургский суд не признал Ландсбергиса-Жямкальниса «другом Гитлера»
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Страсбургский суд не признал Ландсбергиса-Жямкальниса «другом Гитлера» 

Парламентская газета 27 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Европейский суд по правам человека во вторник отклонил жалобу дочери известного в Литве писателя Витаутаса Петкявичюса — Людмилы Петкявичюте — на решение литовского суда, признавшего её ответственной за утверждения, содержащиеся в книге «Корабль дураков».
В 2003 году Витаутас Петкявичюс выпустил книгу «Корабль дураков — галерея политических голов и образов», в которой выступил с резкой критикой современной политической элиты Литвы. Писатель в частности назвал «другом Гитлера» Ландсбергиса-Жямкальниса — отца нынешнего идеологического лидера местных правых, профессора Витаутаса Ландсбергиса. Дал понять, что отец сотрудничал с КГБ.
В момент вторжения нацистов в СССР в Литве было сформировано прогерманское временное правительство, в котором Ландсбергис-Жямкальнис занимал пост министра коммунального хозяйства. Это правительство приветствовало Гитлера.
В конце войны отец Витаутаса Ландсбергиса эмигрировал сначала в Германию, затем в Австралию. В 1959 году вернулся в Литовскую ССР, был старшим архитектором Института городского и сельского строительства в Каунасе. За персональную пенсию Ландсбергису-Жямкальнису ратовал первый секретарь ЦК Компартии Литовской ССР Антанас Снечкус.
ЕСПЧ не принял аргументы дочери Петкявичюса и решил, что книга Петкявичюса принизила честь и достоинство Ландсбергиса-Жямкальниса и его сына. На детей писателя суд возложил ответственность за то, чтобы ложная информация не распространялась. Судейская коллегия констатировала: дочь приняла наследство покойного отца, включая определённые права на книгу, получила денежную выгоду от дальнейшего её распространения. В Страсбургском суде не увидели оснований сомневаться в вердиктах национальных судов, констатировавших, что уничижающие утверждения о Ландсбергисе-Жямкальнисе являются клеветой.
Чем решение ЕСПЧ чревато для дочери известного писателя, пока неясно.
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