В Вильнюсе суд оправдал председателя Социалистического фронта Литвы

Вильнюсский окружной суд оправдал председателя Социалистического фронта Литвы Гедрюса Грабаускаса, которого обвиняли в хранении двух листовок против НАТО и против единой европейской валюты. Антифашисту грозил солидный штраф, в пересчёте на наши деньги до 200 тысяч рублей. Литовская Фемида пощадила общественника, чего не скажешь о двух его единомышленниках.

Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического фронта Литвы:

— Вот меня, скажем, оправдали. Это, конечно, хорошее дело, но коллег моих обоих осудили. Их таскали свыше трёх лет, и получили они по 9 месяцев условно. Всё это показывает, что у нас есть и спецслужбы, и разные другие структуры. И всё-таки подавляют свободу слова. Фактически положение такое, что те люди, которые высказываются за мир, против НАТО, они под колпаком и очень часто сталкиваются с репрессиями.