В Брюсселе засомневались в готовности стран Балтии построить Rail Balticа

По словам председателя правления созданного для реализации проекта совместного предприятия RB Rail Байбы Рубеса, разногласия между странами Балтии вызывают обеспокоенность в Брюсселе

"В коридорах Брюсселя уже поднимается вопрос, действительно ли три балтийские страны желают построить магистраль Rail Baltica так, как это предусмотрено договором. Тем самым гарантировав, что в начале новой программы финансового развития в 2020 году мы найдем необходимые четыре миллиарда евро. Да, я думаю, здесь есть определенный риск", — сказала Б Рубеса в интервью «Актуальной камере».

В начале февраля литовские и эстонские акционеры RB Rail выразили недоверие Б Рубесе. По ее словам, причиной этого шага стали разногласия по организационным вопросам.

"Похоже, что Эстония Литва в последние месяцы действительно верят в то, что три государства или исполнительные органы могут реализовать проект, сотрудничая только между собой. Это не то, как задумывался этот проект, по крайней мере, Европейским союзом ", — сказала Б Рубеса.

Больше всего трудностей, по ее словам, возникало с Литвой, с которой было сложно договориться как в отношении разработки проекта Rail Balticа, так и по некоторым техническим вопросам. В Эстонии считают, что все разногласия удастся вовремя устранить.

"Между тремя странами уже с 2016 года было четко определено, кто и что делает в рамках проекта — кто строит, кто проектирует. В последнее время действительно возникли разногласия с руководством совместного предприятия стран Балтии RB Rail, но я уверен, что уже в ближайшее время мы их разрешим", — сказал координатор проекта Rail Balticа в Эстонии Кристьян Кауниссааре.

Б Рубеса не планирует уходить со своего поста до окончания контракта, срок действия которого истекает в октябре этого года.

Ранее в феврале комиссар по транспорту Еврокомиссии Виолета Булк предупредила страны Балтии о необходимости найти консенсус в вопросе строительства Rail Balticа, чтобы не ставить под угрозу финансирование проекта.

Проект Rail Balticа предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллина через Ригу до границы Литвы с Польшей . Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

По данным на 2017 год, стоимость строительства магистрали вместе с прокладкой перегона Каунас-Вильнюс оценивалась в 5,8 млрд евро, из которых 85% должна предоставить Еврокомиссия.