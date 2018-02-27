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Эстонские военные возмутились новой строевой песней о «Лесных братьях»
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Эстонские военные возмутились новой строевой песней о «Лесных братьях» 

Национальная Служба Новостей 27 февраля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Эстонских военных заставляют маршировать под «Песню лесных братьев», которая содержит слова об убийстве русских. Это возмутило некоторых служащих. Такая информация поступила в правозащитный центр «Китеж», который, в свою очередь, 26 февраля направил соответствующий запрос в министерство обороны Эстонии, сообщает RT.
Напомним, «Лесные братья» — настроенная против СССР организация, которая причастна к убийствам в Прибалтике. Они действовали с 1940 по 1950 год. От их рук в Литве погибли свыше 25 тысяч человек, сообщает «Русская планета».
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