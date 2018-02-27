«Вопреки запрету». В Литве продолжают трансляцию РТР

В Литве продолжают трансляцию телеканала РТР, несмотря на запрет властей

Несколько литовских компаний кабельного ТВ продолжают трансляцию телевизионного канала РТР, несмотря на запрет, сообщил во вторник РИА Новости председатель литовской комиссии по телевидению и радиовещанию Эдмундас Вайтекунас

"В Литве действуют около 50 поставщиков кабельного телевидения, к нам поступают сообщения, что некоторые операторы продолжают трансляцию телеканала РТР. Наша комиссия запретила трансляцию канала "РТР-Планета", попадающего под юрисдикцию Швеции. Однако транслируются другие версии канала РТР, попадающие под юрисдикцию других стран — Франции, Великобритании", — сказал РИА Новости Вайтекунас. Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции . Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности".

Он отметил, что комиссия намерена разобраться в данном вопросе в ближайшее время; узнать, какие именно версии канала транслируются в балтийской республике, а также в каких странах эти продукты зарегистрированы. "Пока вопрос с юридической стороны решен не до конца", — сказал он.

Руководство комиссии признает, что санкции в отношении телеканала РТР в связи с некоторыми юридическими нюансами могут оказаться недействующими.

Ранее комиссия дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия Литвы по телерадиовещанию ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей, в том числе силовиков.