Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских

Эстонские солдаты-срочники из военной части, расположенной в городе Тапа, отказались петь «Песню лесных братьев», в которой есть строки «Теперь брожу по болотам и убиваю русских тибла» (тибла — презрительное слово в отношении русских). Об этом сообщает информационное агентство «Спутник Эстония», ссылаясь на директора правозащитного центра «Китеж» Мстислава Русакова.

По словам Русакова, солдаты отказались петь, но теперь опасаются наказания.