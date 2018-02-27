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Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских
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Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских 

Российская Газета 27 февраля 2018
Фото: Главный региональный
Эстонские солдаты-срочники из военной части, расположенной в городе Тапа, отказались петь «Песню лесных братьев», в которой есть строки «Теперь брожу по болотам и убиваю русских тибла» (тибла — презрительное слово в отношении русских). Об этом сообщает информационное агентство «Спутник Эстония», ссылаясь на директора правозащитного центра «Китеж» Мстислава Русакова.
По словам Русакова, солдаты отказались петь, но теперь опасаются наказания.
Между тем в Эстонии разгорается скандал. «Китеж» уже направил запрос в Минобороны Эстонии, чтобы выяснить, кто распорядился раздать солдатам подобную песню, и насколько, по мнению военного руководства, правомерно использовать ее в качестве строевого марша.
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