Литва укрепит сотрудничество с Китаем во всех сферах — президент Д. Грибаускайте

Вильнюс , 27 февраля / Синьхуа / — Литва уделяет большое внимание отношениям с Китаем , готова укрепить с ним взаимовыгодное сотрудничество в торговле, логистике, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и иных областях на благо народов обеих стран. Об этом в понедельник заявила президент Литвы Даля Грибаускайте , принимая верительные грамоты от нового посла КНР в Вильнюсе Шэнь Чжифэя.

По ее словам, литовская сторона с уважением относится к модели развития Китая, в последние годы обмены и сотрудничество во всех сферах между двумя странами неуклонно развивались. Президент подчеркнула, что Литва восхищается политикой реформ и открытости КНР, в особенности достигнутыми за последние более чем пять лет выдающимися успехами в развитии.

Шэнь Чжифэй заявил, что Пекин готов вместе с Вильнюсом неуклонно усиливать политическое взаимодоверие и углублять деловое сотрудничество на основе взаимоуважения, равноправия и обоюдной выгоды, содействовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений и получать практические результаты в ходе совместного развития инициативы «Пояс и путь» и сотрудничества в рамках формата «16+1». —0—