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Литва укрепит сотрудничество с Китаем во всех сферах — президент Д. Грибаускайте
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Литва укрепит сотрудничество с Китаем во всех сферах — президент Д. Грибаускайте 

ИА Синьхуа 27 февраля 2018
Вильнюс, 27 февраля /Синьхуа/ — Литва уделяет большое внимание отношениям с Китаем, готова укрепить с ним взаимовыгодное сотрудничество в торговле, логистике, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и иных областях на благо народов обеих стран. Об этом в понедельник заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, принимая верительные грамоты от нового посла КНР в Вильнюсе Шэнь Чжифэя.
По ее словам, литовская сторона с уважением относится к модели развития Китая, в последние годы обмены и сотрудничество во всех сферах между двумя странами неуклонно развивались. Президент подчеркнула, что Литва восхищается политикой реформ и открытости КНР, в особенности достигнутыми за последние более чем пять лет выдающимися успехами в развитии.
Шэнь Чжифэй заявил, что Пекин готов вместе с Вильнюсом неуклонно усиливать политическое взаимодоверие и углублять деловое сотрудничество на основе взаимоуважения, равноправия и обоюдной выгоды, содействовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений и получать практические результаты в ходе совместного развития инициативы «Пояс и путь» и сотрудничества в рамках формата «16+1». —0—
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