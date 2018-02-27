Петербургский Россельхознадзор не пустил из Латвии даму с собачками

Возвращавшаяся из Латвии через грузопассажирский пограничный пункт пропуска Шумилкино россиянка с двумя собачками не смогла попасть на родину. О необходимости вернуться в прибалтийское государство вместе животными ей сообщили сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу , Ленинградской и Псковской областям.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, причиной запрета ввоза стало нарушение сроков вакцинации одного из животных против чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво— и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

В документах значилась, что собака была привита 18.06.2016, то есть ранее, чем за 12 месяцев до отправки в Россию

Оформив декларацию о возврате «живого груза», инспекторы указали даме с собачками в сторону латвийской границы.