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Петербургский Россельхознадзор не пустил из Латвии даму с собачками
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Петербургский Россельхознадзор не пустил из Латвии даму с собачками 

Интересант 27 февраля 2018
Фото: Интересант
Возвращавшаяся из Латвии через грузопассажирский пограничный пункт пропуска Шумилкино россиянка с двумя собачками не смогла попасть на родину. О необходимости вернуться в прибалтийское государство вместе животными ей сообщили сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, причиной запрета ввоза стало нарушение сроков вакцинации одного из животных против чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво— и аденовирусных инфекций, лептоспироза.
В документах значилась, что собака была привита 18.06.2016, то есть ранее, чем за 12 месяцев до отправки в Россию.
Оформив декларацию о возврате «живого груза», инспекторы указали даме с собачками в сторону латвийской границы.
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