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Из-за дороговизны Эстония дооборудует свою границу с Россией на семь лет позже
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Из-за дороговизны Эстония дооборудует свою границу с Россией на семь лет позже 

Интересант 27 февраля 2018
Из-за удорожания обустройства границы с Российской Федерацией правительство Эстонии отложило его завершение до 2026 года, хотя ранее собиралось все закончить в 2019-м. Выяснилось, что пограничная инфраструктура обойдется примерно в 188 миллионов евро.
Когда разрабатывался проект, а это было в 2014 году, предполагали уложиться в 79 миллионов евро. Теперь ожидается, что в 2019 — 2022 годах будет оборудована инфраструктура сухопутной части границы, а в 2023 — 2026 годах — система наблюдения за ней. На водной границы на реке Нарва предполагается использование дронов, сообщает «Интерфакс».
Сейчас по всей сухопутной границе Эстонии с Россией готовы два пробных участка по 1,6 километра.
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