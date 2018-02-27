Фотоистория о кладбище советской истории в Эстонии

После обретения эстонцами независимости с городских площадей начали исчезать скульптуры вождей, но здесь не проводят жестоких разрушительных ритуалов. Памятники отправлены на своеобразное кладбище советской истории.

Это место находится в нескольких минутах езды от цента Таллина . Когда-то в замке Маарьямяэ была летняя резиденция графа Орлова-Давыдова, в прошлом веке здесь снимали Баскервиль-холл из советского «Шерлока Холма», а сейчас это филиал Эстонского исторического музея. Но самое интересное ждет нас на заднем дворе замка.

Пока многие страны боролись с советским наследием и уничтожали памятники Ленину, эстонцы свозили их сюда. Долгое время все скульптуры были просто разбросаны в траве, но недавно музей закрылся на реконструкцию, памятники красиво расставили и, можно даже сказать, дали им вторую жизнь.

Работы окончательно еще не завершены и задний двор с советскими скульптурами загорожен забором, официально экспозиция и музей после реконструкции откроются через пару недель, к празднованию 100-летнего юбилея Эстонской Республики . Но у нас есть возможность прямо сейчас заглянуть и посмотреть на то, что здесь осталось от советской Эстонии.

Если для любого русского города в памятнике Ленину нет ничего необычного, то в современной Эстонии все совсем иначе. Всего в Эстонии было несколько десятков памятников Ленину и, конечно, уцелеть удалось не всем. Хорошо сохранился, например, стоячий Ленин. Этот памятник с 1952 до 90-х годов стоял в центре эстонского города Тарту

Интересно, что именно в Тарту в феврале 1920 года был заключен мирный договор между РСФСР и Эстонией. Согласно договору, Советская Россия признала независимость Эстонии и отказалась от каких-либо прав на республику. С российской стороны по выданной Лениным доверенности договор подписал член Всероссийского Исполнительного Комитета Советов Адольф Иоффе. Уже в 1990 году опираясь именно на этот документ Эстония отделилась от СССР.

В общем, можно сказать, что благодаря Ленину и тому договору, подписанному в Тарту, сегодня Эстония является независимым государством. Может поэтому именно этого Ленина эстонцы так берегли и бережно хранили?

А этот Ленин авторства скульптора Матти Варика. До демонтажа он находился в городе Пярну , но еще один, точной такой же памятник до сих пор находится в финском городе Котке. Скульптор сделал две одинаковых работы и одну из них Эстония передала в подарок Финляндии

И снова Ленин.

Даже в России очень проблематично найти сохранившегося Сталина, а вот в современном эстонском Таллине — легко! Первые памятники Сталину начали появляться в 30-е годы, в честь празднования 50-летия вождя. Скульптуры активно устанавливали на главных площадях советских городов, зачастую вместе с Лениным. Продолжалось это вплоть до конца 50-х годов, а затем культ личности Сталина осудили и также активно памятники начали демонтировать. Как правило, демонтаж происходил ночью и к утру от скульптур на городских площадях не оставалось и следа. Иногда полностью демонтировали даже постаменты, иногда постаменты оставляли и вскоре устанавливали на них Ленина.

Сами фигуры быстренько отправляли на переплавку на металлургические заводы, изредка их прятали, но большинство все-таки были уничтожены и уцелевших оригиналов осталось ничтожно мало. Лишь в редких случаях памятники после демонтажа не уничтожали, а увозили на склад. Так повезло таллинскому Сталину.

Сталин в полный рост был установлен на привокзальной площади Таллина 20 июля 1950 года, позднее был вывезен на склад. Cейчас памятник поврежден, но узнаваем. Что случилось с другими эстонскими Сталинами (а их было еще не меньше десятка) неизвестно.

Как можно заметить, есть на этом кладбище советской истории и другие коммунистические деятели. Например, слева можно увидеть Троцкого

Среди коммунистов на этом кладбище встречаются и те, которые не очень незнакомы россиянам.

Справа Виктор Кингисепп — один из самых знаменитых эстонских революционеров, один из основателей Коммунистической партии Эстонии, расстрелян в 1922 году. Его именем назван город в Ленинградской области , в советское время имя Кингисеппа носили улицы во многих городах Эстонии, драматический театр в Таллине и сторожевой корабль. Трижды в СССР выпускались посвященные Кингисеппу почтовые марки.

Памятники эстонским красноармейцам, героям Гражданской войны.

Много памятников военной тематики.

Эстонская разведчица Хелена Кульман в 1942 году передавала сообщения о положении в Таллине, Тарту, Пярну и других эстонских городах в штаб Балтийского флота. Арестована в январе 1943 года, а в марте была расстреляна членом организации «Омакайтсе». За подвиги разведчице было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Советский солдат.

Даже в таком состоянии памятник хранят и не уничтожают. Нелюбовь к СССР для Эстонии это одно, сохранение истории — другое.

Удивительно, но многие коренные жители Таллина даже не знают о существовании этого интереснейшего места.