Эстонские военные учатся маршировать под песню об убийстве русских

Одна из частей Сил обороны Эстонии в качестве строевой разучивает «Песню лесных братьев», в которой есть строки об убийстве русских. Об этом проинформировал правозащитный центр «Китеж», в который поступила соответствующая жалоба.

По словам руководителя центра Мстислава Русакова, текст песни возмутил русских солдат срочной службы. Правозащитная организация направила запрос в минобороны страны с просьбой выяснить, соответствует ли информация действительности, и если да, то считают ли в министерстве правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских.

Копии этого запроса были также направлены канцлеру права и уполномоченной по равноправию.

Напомним, «Лесными братьями» назывались националистические группы, которые в 1940-1950-е годы вели вооруженную борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР.