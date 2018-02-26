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Эстонские военные учатся маршировать под песню об убийстве русских
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Эстонские военные учатся маршировать под песню об убийстве русских 

Российская Газета 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Одна из частей Сил обороны Эстонии в качестве строевой разучивает «Песню лесных братьев», в которой есть строки об убийстве русских. Об этом проинформировал правозащитный центр «Китеж», в который поступила соответствующая жалоба.
По словам руководителя центра Мстислава Русакова, текст песни возмутил русских солдат срочной службы. Правозащитная организация направила запрос в минобороны страны с просьбой выяснить, соответствует ли информация действительности, и если да, то считают ли в министерстве правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских.
Копии этого запроса были также направлены канцлеру права и уполномоченной по равноправию.
Напомним, «Лесными братьями» назывались националистические группы, которые в 1940-1950-е годы вели вооруженную борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР.
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