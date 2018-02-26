Об этом узнали эстонские правозащитники и потребовали объяснения от властей.
Эстонский правозащитный центр «Китеж» направил в Минобороны страны запрос о содержании строевой песни под которую маршируют военные, в тексте которой есть часть про убийство русских, сообщается в Facebook организации.
Там отметили, что правозащитникам сообщили о том, что сейчас военнослужащие разучивают так называемую «Песню лесных братьев», которая вызывает возмущение у россиян, потому что там есть призыв к расправе над русскими.
«Правозащитники поинтересовались, соответствует ли эта информация действительности, и если да, то считают ли в министерстве обороны правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских»,
— сказано в сообщении.
Копия запроса была направлена канцлеру страны и уполномоченной по равноправию, добавили правозащитники.