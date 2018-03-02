Военнослужащий элитного эстонского батальона случайно выстрелил в себя

ТАЛЛИН , 2 мар — РИА Новости . После недавнего скандала с солдатской строевой песней, слова которой призывали убивать «русских тиблов», в Силах обороны Эстонии произошло новое ЧП. Как сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ, вечером в четверг, 1 марта, срочнослужащий Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады нанес себе огнестрельное ранение.

Случай самострела произошел на территории военного городка Таара. Раненому солдату на месте оказали первую помощь и отвезли в больницу.

По заявлению командования части, несчастный случай произошел из-за небрежного обращения солдата с оружием после полевых учений. Сейчас его жизнь вне опасности. Его близкие в курсе случившегося.

Для выяснения обстоятельств ЧП в Силах обороны Эстонии началось внутреннее расследование, которое должно прояснить, почему после окончания учений у солдата оказались боеприпасы.

Как отмечает Sputnik, Куперьяновский пехотный батальон имеет в Силах обороны Эстонии репутацию «спецназа». К физической подготовке его призывников предъявляются строгие требования, а обучение ведется по усиленной программе.

Батальон назван в честь Юлиуса Куперьянова, Георгиевского кавалера и бывшего поручика Русской армии, в Первую мировую войну командовавшего разведывательным подразделением, а после Октябрьской революции создавшего в Южной Эстонии партизанский отряд для борьбы с Красной армией и погибшего в бою Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония >>