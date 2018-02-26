У гражданина Литвы изъяли в «Шумилкино» косметологический препарат

На въезд в РФ прибыл грузовой автомобиль под управлением гражданина Литвы . При пограничном контроле в кабине автомобиля были обнаружены признаки укрытия посторонних предметов. В результате совместного с Псковской таможней досмотра из кабины специалистами изъято более 160 упаковок дорогостоящего препарата австрийского производства. Инъекции предназначены для проведения косметологических процедур.

Предварительная оценочная стоимость выявленного товара составила более 2 млн рублей.

Водитель транспортного средства пояснил, что во время погрузки в Литве к нему обратился ранее неизвестный ему молодой человек. Он попросил довезти несколько пакетов до г. Москвы , где их должны были забрать. Мужчина 1964 года рождения даже не уточнил содержимое принятой им «посылки».

Истинный состав препарата станет известен только после проведения экспертизы, после чего будет принято правовое решение в соответствии с законодательством РФ.