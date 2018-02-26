Путин провоцирует НАТО названием нового авиаполка

НАТО. В указе российского президента от 29 января 2018 года говорится о том, что решение о присвоении 23-му истребительному авиационному полку нового наименования принято «в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций». Однако за этим, очевидно, скрывается ориентированная на дестабилизацию стратегия России , призванная усиливать напряженность между балтийскими государствами, а также внутри ЕС

Эстонско-российские отношения

После того захвата Эстонии во время Второй мировой войны эстонцы прожили под советской оккупацией почти 50 лет. В 1991 году Эстония стала независимой, однако российские войска покинули эту страну лишь в 1994 году. После объявления независимости эстонское гражданство было гарантировано всем, кто был гражданином Эстонии до советской оккупации в 1939 году. Те же, кто прибыл в Эстонию после войны, должны были сдавать тесты на знание языка и истории страны. Поэтому многие решили запросить российские паспорта или вообще остались без гражданства.

До сих пор возникают проблемы. Напряженность в отношениях между Россией и Эстонией, вступившей в 2004 году в НАТО и Европейский союз, велика. Аннексия украинского Крыма Россией обострила и без того напряженную обстановку. Кремль обвиняют в намерении дестабилизировать этот регион.

Эстонцы опасаются российского влияния

Аннексия Крыма и поддержка пророссийских повстанцев на Украине еще более усилили недоверие эстонцев по отношению к России. Как правительство, так и большинство населения Эстонии опасаются, что попытки Москвы еще больше подорвать авторитет правительства в Киеве не ограничатся одной Украиной. Путинская стратегия может коснуться и других стран, в которых есть значительное русское меньшинство населения в этническом или языковом плане.

Так, из общей численности эстонского населения в 1,3 миллиона человек 25,2% — русские. Русский язык — лингва франка в тех регионах, где доминирует русскоговорящее население, прежде всего на северо-востоке. У многих людей в этом регионе — российские паспорта или вообще нет никакого гражданства. Некоторые эксперты по вопросам безопасности полагают, что раздраженные русские, которые ощущают себя гражданами второго сорта, могут дать Кремлю повод для нападения.

Российские пропагандистские кампании в Прибалтике

Андис Кудорс (Andis Kudors), директор Центра исследований политики Восточной Европы в Риге, считает, что Москва пытается посеять раздор между различными группами населения во всех балтийских странах. В долгосрочной перспективе, по его мнению, планируется настроить население в прибалтийских государствах против Европы. «В Латвии создаются противоречия между русскими и латышами, консервативными и либеральными ценностями, — считает Кудорс. — В Литве в этом смысле разыгрывают „польскую карту“. В Эстонии стратегия России похожа на латвийскую».

Русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии часто становятся целью интенсивных и затратных российских пропагандистских кампаний. Пророссийские СМИ работают в духе Москвы на подрыв демократических институтов и углубление поляризации.

Провокация на границе с государствами-членами НАТО

После аннексии Крыма также в ЕС стали опасаться, что Россия могла бы осуществить нападение на Прибалтику. По данным полиции безопасности (КАРО), после того как НАТО усилила свой восточный фланг после аннексии полуострова Крым Россией и продолжающегося конфликта на востоке Украины, российские секретные службы тщательно изучали оборонную систему Эстонии.

Так, например, в прошлом году Россия призвала 2,5 тысяч солдат на крупные военные учения в Псковской области на границе с государствами-членами НАТО Латвией и Эстонией, что привело к усилению в этом регионе страха возможных конфликтов.

Официально Россия отрицала, что может напасть на страну-члена НАТО. Тем временем Литва, Латвия и Эстония получают преимущества от нынешней восточной стратегии НАТО. Там в режиме ротации размещены три батальона из других стран НАТО.

Поэтому наименование российского авиаполка не обязательно должно рассматриваться как прямая угроза вновь включить эту маленькую страну в состав России. Однако такое название вполне можно счесть методом запугивания балтийских стран, которые ориентированы на Запад, а для полуавторитарного путинского режима они — как бельмо на глазу.

Угроза безопасности в Прибалтике

Ситуация в балтийском регионе в военном смысле «достаточно стабильна», считает Андис Кудорс. «При этом усиление обороны НАТО — это не единственная причина. Владимир Путин в первую очередь заинтересован в том, чтобы сохранить в России статус-кво, который может оказаться под угрозой из-за наступления на Эстонию, Латвию и Литву, — считает эксперт. — Одновременно Путин ведет информационную войну против трех балтийских стран, для которой это три союзники по НАТО пока не нашли никакого противоядия».

В начале февраля эстонская служба внешней разведки представила свой ежегодный доклад под названием «Международная безопасность и Эстония в 2018 году», большая часть которого, как и следовало ожидать, посвящена России. Согласно этому докладу, единственная существенная угроза суверенитету Эстонии и балтийских стран потенциально исходит от России. Правда, возможность прямого военного наступления России на страны НАТО в 2018 году названа в докладе маловероятной.

«До тех пор, пока в России сохраняется авторитарный режим, наивысшим приоритетом которого является военное превосходство над соседями, Россия будет продолжать оказывать военное давление на Эстонию, Латвию и Литву» — говорится в этом докладе.

В докладе указывается на то, что российские военные стратеги не рассматривают Эстонию, Латвию и Литву по отдельности, а понимают Европу и НАТО как нечто целое. «Во время последних российских военных учений „Запад-2017“ российские вооруженные силы отрабатывали масштабную войну против НАТО в Европе», — говорится в докладе.

Потому ориентированные на Запад политики в Эстонии, такие как бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас (Taavi Rõivas), требуют от союзников по НАТО стойкости в защите интересов балтийских государств в их противостоянии с Россией. НАТО, по его словам, зарекомендовала себя как защитник в этом регионе. Желательно было бы также более активное участие Германии , которая должна усилить свою военную мощь, считает политик.