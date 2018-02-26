«Опять причастны „Газпром“ и Россия?»: в Сети нашли «виновных» в конфликте Литвы, Латвии и Эстонии вокруг железной дороги до Германии

Литвы, Латвии и Три прибалтийские страны никак не могут договориться по поводу реализации проекта Rail Baltica. Железная дорога пройдет по территории Польши Эстонии и свяжет Германию с Финляндией

Однако перспективный проект, который финансируется из Брюсселя , неожиданно забуксовал, пишет Delfi. Не помог даже его «НАТОвский» статус — ведь проект должен использоваться в рамках плана альянса по ускоренной доставке военнослужащих в страны Прибалтики.

Дело в том, что главой компании RB Rail, которой и предстоит строить железную дорогу, назначили ставленника Латвии Байбе Рубесе. Это не понравилось Литве и Эстонии. Еще меньше им понравилось то, что финансирование в размере 5,8 миллиарда евро начало уходить неизвестными путями в какие-то офшоры.

Примечательно, что в проекте переплелись интересы Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Однако проблемы возникли именно с Прибалтикой, где тут же начали делить деньги и мгновенно перессорились друг с другом.

Сама Рубесе в «пробуксовке» проекта обвинила Литву. Впрочем, власти и Литвы, и Латвии попытались было найти традиционных виновников: Россию «Газпром» . Дескать, именно РФ виновата в том, что три страны дерутся из-за денег. Но свалить вину на Москву не получилось — уж слишком далека она от наблюдающейся «денежной возни».

В итоге в настоящее время железная дорога для НАТОвских солдат так и не строится, а самый амбициозный проект Прибалтики за последние 30 лет, по всей видимости, будет похоронен. В Сети эту ситуацию уже высмеяли, указав на неспособность прибалтийских государств что-либо решить без указания свыше.

Интересно, что своим «главным союзником» против России Литву считает и Украина . По крайней мере, если верить вице-спикеру Верховной рады Андрею Парубию. Он даже заявил, что Литва «вместе с Украиной держит щит Европы».

Пока украинские власти держат этот гипотетический «щит» против Москвы, которая и не думает ни на кого нападать, Литва, Латвия и Эстония по-прежнему разбираются в ситуации с железными дорогами. На конфликт вокруг Rail Baltica наложилась и ситуация с разобранной ранее железной дорогой. В результате единственным выходом из ситуации журналисты Delfi считают прямое вмешательство Брюсселя в процесс. Иначе «Лебедь, рак и щука» никогда не договорятся.