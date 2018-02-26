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В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий с Украины
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В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий с Украины 

RT на русском 26 февраля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Postimees. 45-летний мужчина попал под металлическую деталь весом около 1 т.
В связи с произошедшим организовано расследование.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердила, что в производственном здании было обнаружено тело мужчины.
«Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления», — сообщила она.
В октябре URA.RU сообщало, что на заводе в Челябинске на рабочего упала металлическая конструкция.
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