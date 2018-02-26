Финнам стоит многому поучиться у эстонцев

24 февраля Эстония будет отмечать свое столетие. В этот день в 1918 году была принята Декларация независимости Эстонии. Страна вновь стала независимой 27 лет назад, в 1991 году. Эстония для нас, финнов, — любимая страна, а сами эстонцы нам — как сестры и братья.

сПроблем, конечно, по-прежнему много, но уровень жизни эстонцев значительно вырос, и общественные институты работают хорошо. Важнейший аспект, то есть свобода, − главное достижение для граждан страны после повторного обретения независимости.

Эстония стала признанным на международном уровне партнером и игроком. Эстония — член НАТО ЕС . Эстония уверенно представляет свои взгляды в ЕС и активно выступает на европейских форумах. Знания и навыки Эстонии ценят как в политике, так и в экономике.

Эстонцы совершили большой прорыв по сравнению с тем уровнем, на котором страна находилась после распада СССР. Эстонцы усердно работают и бесстрашно развивают сферу предпринимательства. В последние десятилетия столичный округ Финляндии не справился бы без эстонских рабочих.

Когда-то финны относились к Эстонии как к младшему брату. Такой подход связан с устаревшим восприятием Эстонии как бедной и отсталой страны, существовавшим в советское время. Правда, финны, которые знают историю и культурное наследие Эстонии, смотрят на эти вопросы иначе.

Сейчас финнам стоит взглянуть на Эстонию и эстонцев другими глазами: чему мы можем научиться у нашего эстонского соседа? Эстония за короткий срок значительно подняла свой уровень жизни, заниматься предпринимательством стало легко. Кроме этого, Эстония обогнала Финляндию на несколько поколений в сфере развития информационных технологий. Эстония — первопроходец в вопросах применения информационных технологий в государственном аппарате и экономическом секторе. Финляндия − тоже не последняя страна в этих вопросах, но у нас много исторического балласта в нашей бюрократической администрации. На южного соседа стоит обратить внимание.

Самая грандиозная разница — в менталитете, и она заметна в существующей атмосфере. Лучшее определение происходящему дал один эстонский предприниматель: для успеха необходимы доверие и жажда. Нужно доверять государству в том, что оно действует справедливо в отношении граждан и предпринимателей. И нужна жажда вести предпринимательскую деятельность и работать. Всегда нужно искать место получше и работать над собой, чтобы подходить для него. Хорошие идеи надо сделать ведущей силой предприятия. С таким подходом появятся результат, рабочие места и экономическая выгода.

В Финляндии по-прежнему доминирует образ мысли, в соответствии с которым «аппарат» создает все самое хорошее. Государству нужно создавать рабочие места и отправлять их туда, где их ждут безработные. Даже хорошие идеи проходят через такую бюрократию, что редко кто решается попробовать себя в роли предпринимателя. Молодой предприниматель-энтузиаст будет думать, что же за всем этим последует, когда свои требования предъявят налоговые службы и другие представители власти.

Сейчас Финляндии стоит смотреть на юг. Нам нужно многому научиться у эстонцев. Прежде всего — современной работе и предпринимательству.

Изменения легко начать с себя и своего образа мысли. Тогда можно будет подумать и об изменениях на государственном уровне: как в Финляндии было бы проще стать работодателем и предпринимателем? Как я могу получить новое рабочее место? Как я могу получить рабочее место получше? Чему мне еще нужно научиться?