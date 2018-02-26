Ложь это оружие

Министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса (Linas Linkevicius) не удивляет, что Великобритания Соединенные Штаты обвиняют Россию во вмешательстве в их дела. «В Литве, — утверждает он, — мы уже более 10 лет страдаем от кибератак и распространения русофильской пропаганды. Мы поняли эту опасность намного раньше других. Вы же только теперь начинаете осознавать это. Но лучше поздно, чем никогда». Политик, побывавший в прошедший понедельник в Испании , предупредил о необходимости пресекать агрессию Кремля и призвал своих коллег по Евросоюзу : «Мы, европейцы, должны прилагать больше усилий для нашей собственной защиты».

«Все мы уязвимы. Так или иначе, всех нас касается угроза вмешательства», — сказал министр во время встречи с журналистами в литовском посольстве в Мадриде , подчеркивая, что «нетрадиционные риски», такие, например, как распространение лживых сведений, являются настоящим вызовом безопасности для стран Европейского Союза. Линкявичюс не располагает готовым вариантом борьбы с дезинформацией, но полагает, что очень важно иметь правдивые источники данных и решимость выступить на борьбу, опровергая ложные слухи.

Так, литовское правительство в феврале прошлого года провело расследование с целью выяснить, кто виноват в распространении лживого обвинения в изнасиловании пятнадцатилетней девочки немецким солдатом из одного из развернутых в стране подразделений НАТО . Виновный не был установлен, но все взгляды тут же были обращены в сторону России. Балтийское государство с почти тремя миллионами жителей решительно защищает необходимость правдивой информации в своих отношениях с соседней страной, что глава МИДа Литвы и подытожил в спортивных терминах: «Одни играют по правилам футбола, а другие по законам регби». И закончил в том же ключе: «Думаю, что мы пока проигрываем эту информационную войну, хотя способны и выиграть».

В 2017 году Литва приостановила на три месяца вещание русского телевизионного канала РТР Планета. Линкявичюс уверяет, что эта мера не была направлена против свободы слова, и настаивает на том, что «ложь не альтернативное мнение, а оружие». Он допускает, что русскоязычные граждане Литвы (а это около 6% населения страны) могут быть более подвержены такого рода манипуляциям, и призывает всех остальных граждан Европы посмотреть серьезно на эту опасность, чтобы постоянно противостоять ей.

Для управленца, который воспринял российскую интервенцию в Крым и последовавшее в 2014 году присоединение полуострова как предупредительный сигнал, увеличение ресурсов на оборону представляется очень важным. В этом году, по его словам, рост расходов на оборону в Литве достигнет 2% от ВВП — в соответствии с рекомендациями НАТО, — а в 2016 году в стране снова был возобновлен обязательный призыв на военную службу. Это ответ на усиление военного присутствия русских в Калининграде . Линкявичюс считает: «Литовцы должны знать что защита страны является их обязанностью».

Интересно, что символом усилий Литвы, направленных на укрепление своих позиций на Балтике, стало строительство в 2014 году терминала по приему сжиженного газа. Объект с красноречивым названием «Независимость» призван уменьшить энергетическую зависимость страны и, согласно словам министра, уже приносит свои плоды: «Это была настоящая революция. Сейчас мы чувствуем себя более свободными. В энергетике ведь также, как и в сфере информации: всегда лучше иметь более одного источника».

Во время этого разговора политик вспоминает длительную историю прибалтийской страны на пути к достижению независимости и полной демократии в течение всего прошлого века. Тень немецкой и советской оккупации долго висела над Литвой: «За одной агрессией последовала другая. Наша судьба всегда решалась не нами». Несколько дней спустя после главного национального праздника Литвы — столетнего юбилея независимости, восстановленной сразу после окончания Первой мировой войны, Линкявичус выражает чувства сдержанной эйфории: «Мы, литовцы, с каждым разом можем чувствовать себя более уверенно, но мы не расслабляемся».

Домашние «фейковые новости»

Но всевозможные монтажи и искажения файлов появляются в Литве не только из третьих стран. Так, 10 февраля глава литовского департамента туризма Юргита Казлаускене (Jurgita Kazlauskiene) подала в отставку после того, как выяснилось, что её ведомство использовало для рекламы собственной страны фотографии Финляндии Словакии . В ответ на критику медиа-агентство, занимавшееся проектом, утверждало, что эти снимки были достаточно хорошими, чтобы передавать эмоции, что, по сообщению агентства «Франс Пресс» , вызвало насмешки не только пользователей литовских социальных сетей, но и членов правительства.

Кампания под названием «Real is beautiful» (Настоящее прекрасно) была запущена в Facebook, и, когда был обнаружен обман, стало множиться число пользователей сети, которые подхватили ее под хэштегом #realisbeautiful.